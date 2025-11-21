大行晨報 - 金價後市仍看俏｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美國聯儲局最新公布的會議紀要顯示，貨幣政策委員會（FOMC）官員在10月議息會議上，對減息問題仍存在較大分歧，多位與會官員認為12月應保持利率不變。彭博利率期貨顯示，交易員預計12月再減息概率不足3成。另外，美國勞工統計局宣布，將取消發布10月份就業數據，但將會在12月16日公布11月非農就業報告，並一併納入10月數據，市場揣測聯儲局12月議息會議有大機會保持利率不變，因為美聯儲無法獲得完整數據來支持減息，加上美聯儲官員鷹派言論，支持美元反彈，本周三盤中回升至100水平以上，執筆之時正於100.2水平上落。

　　雖然美匯指數周三出現反彈，黃金價格卻受中日關係緊張，推高避險情緒，對現貨金價構成支持。另外，中國黃金協會公布，今年首3季，內地黃金產量按年增長3.6%，內地人民銀行首3季增持黃金23.95噸，截至9月底，黃金儲備為2303.52噸。據世界黃金協會數據顯示，全球實物黃金ETF連續3個月實現流入，8月流入約55億美元，年初以來淨流入約470億美元，創2020年以來最高。展望金價中長線走勢，我們仍然維持對金價看好，環球地緣衝突加劇，經濟不確定性仍存在，進一步凸顯黃金避險保值的能力。

　　現貨金價10月中下旬以來迎來一輪回調，之後於11月小幅回調後在每盎司4000美元水平見支持。執筆之時，現貨金價正於每盎司4063美元水平爭持。我們認為，短線來看，若金價能成功穩守50天線約每盎司3972美元，金價則有望迎來新一輪反彈。展望2026年，我們認為金價不排除有望上試每盎司4950美元。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報