尹商基 - 貿發局GoGBA數碼平台創700萬瀏覽新里程拓大灣區商機 | 商貿先鋒

尹商基
2025-11-20 02:00 HKT
香港貿發局自2021年推出GoGBA一站式平台以來，成功為港商提供全方位支援，協助他們開拓粵港澳大灣區（GBA）市場。最新數據顯示，其GoGBA數碼平台已錄得超過700萬次頁面瀏覽，並榮獲19項業界獎項，印證大灣區潛力無限，平台在促進港商與區內企業合作方面擔當關鍵角色。

多元支援 促進港商落戶內地

　　GoGBA平台結合線上資訊與線下支援，其GoGBA數碼平台透過微信小程序、微信公眾號、網站及電子通訊，提供各市政府政策、補貼及市場資訊，並透過線下11個實體「GoGBA港商服務站」，為企業提供實地支援。至今已有逾14000人透過平台參加活動、使用諮詢服務或到訪服務站，探索並把握大灣區商機。

成功案例 港企落戶前海與福田

　　香港儲物室（Hong Kong Storage）於2024年參加GoGBA研討會後，在貿發局及前海管理局協助下，迅速完成前海業務試點設立，成立了「好世界倉儲營運管理（深圳）有限公司」。而香港機械人學院則於2025年在福田成立「創睿大智深圳科技有限公司」，並獲GoGBA團隊協助申請BUD基金及開立銀行帳戶，成功進軍河套創科園區。

展望未來 活動接連登場

　　香港貿發局副總裁劉會平表示：「粵港澳大灣區建設是國家的重大發展戰略，作為中國經濟最發達和開放的地區之一，大灣區擁有超過8700萬人口，2024年國內生產總值達2萬億美元。而GoGBA數碼平台瀏覽量達新里程碑，充分顯示港商對探索大灣區的渴求，並吸引全球高度關注。未來GoGBA一站式平台將繼續推出更多不同類型活動，包括將於12月舉辦的深圳與珠海商貿考察團，以及明年1月關於大灣區『新消費』模式的研討會等，持續促進香港中小企與大灣區企業交流合作。」

　　延續去年推出的GoGBA專家教路系列（GoGBA Coffee & Chat），平台將推出「Coffee & Chat for Expatriates」系列活動，以小組互動形式，協助在港外資企業探討大灣區商機。

2025-11-06 02:00 HKT
