輪商精選 - 小米續現沽壓 留意「13598」 | 窩輪熱炒特區

2025-11-20 02:00 HKT
　　小米（1810）公布2025年第三季度業績，收入按年增長22.3%至1131億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年增長80.9%至113億元，創下歷史新高。智能電動汽車及AI等創新業務分部首次錄得單季經營盈利，利潤約為7億元。汽車交付量及平均售價（ASP）均有所提升，帶動分部收入按年增199.2%至290億元，創歷史新高。「手機xAIoT」分部收入為人民幣841億元，按年增長1.6%，但其中智能手機收入按年下跌3.1%。

　　小米公布業績後，股價周三即市跌幅曾擴大至超過6%，創約7個月低位。小米近日走勢連日受壓，錄得5日連跌。如投資者欲趁低吸納好倉可參考小米購「13598」，行使價52.22港元，實際槓桿約3.6倍，2026年12月24日到期。如預期正股將繼續受壓可參考小米沽「16286」，行使價38.53港元，實際槓桿約3.5倍，2026年6月8日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。

