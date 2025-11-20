輪商精選 - 小米續現沽壓 留意「13598」 | 窩輪熱炒特區

小米（1810）公布2025年第三季度業績，收入按年增長22.3%至1131億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年增長80.9%至113億元，創下歷史新高。智能電動汽車及AI等創新業務分部首次錄得單季經營盈利，利潤約為7億元。汽車交付量及平均售價（ASP）均有所提升，帶動分部收入按年增199.2%至290億元，創歷史新高。「手機xAIoT」分部收入為人民幣841億元，按年增長1.6%，但其中智能手機收入按年下跌3.1%。



小米公布業績後，股價周三即市跌幅曾擴大至超過6%，創約7個月低位。小米近日走勢連日受壓，錄得5日連跌。如投資者欲趁低吸納好倉可參考小米購「13598」，行使價52.22港元，實際槓桿約3.6倍，2026年12月24日到期。如預期正股將繼續受壓可參考小米沽「16286」，行使價38.53港元，實際槓桿約3.5倍，2026年6月8日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



輪商精選