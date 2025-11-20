Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 中海油產量續增長 | 實力股起底

利貞
2025-11-20 02:00 HKT
國際油價下跌，一度拖動連續上漲的港股石油股集體回調，其中一度股價創歷史新高的中國海洋石油（883）亦難以倖免。

　　事實上，儘管油價下跌影響集團營收，集團油氣產量延續增長趨勢，營業收入按年降幅小於油價降幅，凸顯集團韌性。中海油儲產空間高，成本管控能力強，油氣產量延續增長趨勢，相信會逐步追回下降業績，帶動股價回升。建議可於21.36元買入，中長線目標價27.7元。中國海洋石油昨日收報22.06元，升0.26元，升幅1.19%。

　　中海油今年堅持以尋找大中型油氣田為目標，持續加大勘探力度，取得良好成效，落實油氣儲量基礎。集團首3季共獲得5個新發現，並成功評價22個含油氣構造。單計第3季，共成功評價4個含油氣構造。

加大勘探力度見效

　　近年中海油油氣生產成本下降，成本優勢明顯。集團與美國主要頁岩油龍頭集團的生產成本相當，在國際上具有較強競爭力，油氣生產成本優勢為集團帶來良好盈利能力。此外，集團資本支出水平保持高位，支撐儲量產量共同穩定增長。

　　早前，阿布扎比國家石油公司亮相第八屆中國國際進口博覽會，期內與中國企業達成多項合作，當中包括與中海油達成上游與下游戰略框架協議。

　　中海油截至今年9月底，第3季營業收入1048.95億元（人民幣，下同），按年增長5.7%；純利324.38億元，下跌12.2%，每股盈利0.68元。季內集團油氣淨產量近1.94億桶油當量，按年上升7.9%。

　　中海油累計今年首3季，營業收入達3125.03億元，按年下跌4.1%；純利1019.71億元，按年倒退12.6%，每股盈利2.14元。

　　期內集團油氣淨產量達5.78億桶油當量，按年升6.7%，其中天然氣漲幅達11.6%。中國淨產量達逾4億桶油當量，升8.6%；海外淨產量1.77億桶油當量，升2.6%。

利貞

