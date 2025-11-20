聞風至 - 人保估值吸引伺機收集 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-20 02:00 HKT
美股周二再瀉，連帶港股昨日仍然未能止跌。恒生指數高開24點，報25954點，早段曾短暫重上兩萬六關報26045點，升115點。惜關上明顯遇阻，大市掉頭回落，午後最低見25742點，倒跌188點。收報25830點，跌99點。全日成交金額2114.3億元。

　　昨日環球市場觀望Nvidia（輝達，內地譯英偉達）第三季業績，港股表現牛皮，投資者情緒偏審慎，但必須強調的是，縱使美股於Nvidia公布季績後回升，投資者開始擔心其估值過高亦是不爭的事實，這種估值焦慮或令市場回流中國市場，而內險股或成主要受惠的板塊，其中人保集團（1339）估值相當吸引。

內險板塊具雙重催化

　　於近一個月時間，投資者對美股估值是否過高亦開始出現明顯分歧，不少大戶已經出現沽貨手影，畢竟目前市盈率已處歷史高位區間，稍有不及預期便可能引發獲利回吐，令盈利大縮水。

　　A股與港股的估值於環球市場處於低位，部分行業如金融、科技、基建、電訊等板塊，估值已反映悲觀預期，而業績表現也交出不錯的成績。

　　估值焦慮或令資金重新審視中國市場的配置價值，而內險板塊正好具備「政策支持+估值修復」的雙重催化，有望成為資金回流的首選方向。其中人保集團作為國有大型綜合保險企業，其估值水平不僅遠低於歷史均值，亦較同業具備折讓，吸引力顯著。

　　人保集團最新市盈率僅6.6倍水平，市帳率約1.1倍，收益率接近2.9厘。

　　於今年首三季，人保集團收入增長10.9%，純利增長28.9%；加權平均淨資產收益率為16%，較去年同期上升1.8個百分點。

　　集團於績後召開資本市場開放日，披露其出海大計，中金報告引述公司展望，目標未來5年增量保費中有30%來自於海外業務貢獻。

　　人保集團的出海大計或成為估值更上一樓的關鍵因素，隨着中國保險市場逐步飽和，尋求海外增長已成為大型險企的戰略共識，而人保作為國有龍頭，具備資本實力、品牌信譽及風控經驗，具備「走出去」的天然優勢。

　　若能成功拓展東南亞、「一帶一路」沿線等新興市場，不僅可分散國內經營風險，亦有望打開新的增長曲線，為估值帶來重估契機。

聞風至

