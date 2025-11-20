張日強 - 樓宇買賣宗數破去年紀錄有啟示 | 樓聲隨筆

樓市氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情持續理想，發展商亦順勢加快推盤步伐，尤其自9月份美國聯儲局減息後，本港銀行亦隨即跟隨減息步伐，樓市成交量亦逐步增加，特別是投資客的大舉出動，令到整體樓宇成交量顯著上升，截至本月樓宇買賣錄約6.8萬宗，已經超越去年全年的67979宗，由於市況緩緩升溫，預期全年樓宇買賣可達7.8萬宗，有機會創出4年新高紀錄。



受惠9月份本港銀行跟隨美國減息步伐，樓宇成交量亦見增加，與此同時，樓價指數亦錄得回升的實況，首9個月樓價倒升1.14%，一洗過去3年的頹勢，隨着10月銀行再度減息，樓市亦急速起彈，用家及投資者亦加快入市動力，令到樓宇買賣成交量亦持續升溫，截至本月中樓宇買賣暫錄6.8萬宗，已正式超越去年全年的67979宗，反映市況受惠減息因素的確大為改善，料本月整體成交量或有彈升。



事實上，受到銀行連環減息的效應，部分用家及投資者早於2個月前已率先偷步入市，除了減息的利好因素外，政府推出的樓市措施，加上港股持續轉好亦增強了市場信心，令到不少買家對樓市漸恢復信心，而且租金持續升溫，導致不少租客轉租為買的個案，推動起不少成交個案，在新盤銷情向好的實況下，同時亦帶動二手樓市急速升溫，預期全年樓宇買賣登記錄約7.8萬宗，按年增加約15%，料為2021年全年錄96133宗之後的4年新高。



