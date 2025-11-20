Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 樓宇買賣宗數破去年紀錄有啟示 | 樓聲隨筆

張日強
2025-11-20 02:00 HKT
樓市氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情持續理想，發展商亦順勢加快推盤步伐，尤其自9月份美國聯儲局減息後，本港銀行亦隨即跟隨減息步伐，樓市成交量亦逐步增加，特別是投資客的大舉出動，令到整體樓宇成交量顯著上升，截至本月樓宇買賣錄約6.8萬宗，已經超越去年全年的67979宗，由於市況緩緩升溫，預期全年樓宇買賣可達7.8萬宗，有機會創出4年新高紀錄。

　　受惠9月份本港銀行跟隨美國減息步伐，樓宇成交量亦見增加，與此同時，樓價指數亦錄得回升的實況，首9個月樓價倒升1.14%，一洗過去3年的頹勢，隨着10月銀行再度減息，樓市亦急速起彈，用家及投資者亦加快入市動力，令到樓宇買賣成交量亦持續升溫，截至本月中樓宇買賣暫錄6.8萬宗，已正式超越去年全年的67979宗，反映市況受惠減息因素的確大為改善，料本月整體成交量或有彈升。

　　事實上，受到銀行連環減息的效應，部分用家及投資者早於2個月前已率先偷步入市，除了減息的利好因素外，政府推出的樓市措施，加上港股持續轉好亦增強了市場信心，令到不少買家對樓市漸恢復信心，而且租金持續升溫，導致不少租客轉租為買的個案，推動起不少成交個案，在新盤銷情向好的實況下，同時亦帶動二手樓市急速升溫，預期全年樓宇買賣登記錄約7.8萬宗，按年增加約15%，料為2021年全年錄96133宗之後的4年新高。

張日強

更多文章
張日強 - 市區新盤乘勢連環低價搶灘 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛向好，近期推售的新盤均取得熱銷實況，用家及投資客陸續發揮動力，部分樓盤更頻獲大手投資客追捧，進一步顯示連環減息的效應，發展商隨即趁勢加快推盤步伐，當中以市區新盤最為積極，大部分都以低市價搶攻，希望營造低價或震撼的效果，以圖低價搶奪客源，並以先求量後求價，以便率先讓樓盤成為新焦點，除了搶市場焦點外，亦需搶佔市場各路客源。 　　市場氣氛已見好轉，尤其銀行連環減息的效應下，新盤及貨尾盤
2025-11-21 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 荃灣住宅地高價批出有驚喜 | 樓聲隨筆
受到銀行連環減息的效應下，各路客源均湧出來覓盤，當中更以投資客的動力相對活躍，以致樓宇買賣宗數已逐步攀升，樓價更一洗過去3年頹氣重現升幅，發展商推售的新盤，部分更紅盤高開紛紛報捷，加上近期政府或港鐵住宅地皮均獲財團以理想價投得，上周截標共獲9財團爭奪的荃灣住宅地皮，昨日政府開標，由華懋集團以24.75億最高價得手，平均每呎樓面地價約5692元，較市場預期的每呎估值上限價高出逾20%，隨即令市場有一
2025-11-19 02:00 HKT
樓聲隨筆