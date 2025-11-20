黃德几 - 港燈波動市首選防禦股｜開工前落盤/頭條名家本周心水

全球AI投資熱潮降溫，港股短期波動難免，短期市況持續不明朗下，高息公用股成為資金避險之選。



筆者撰文之時，中電（002）及港燈（2638）即將公布2026年電費調整方案，預計兩電平均淨電費按年減約2%，即每度電減3至4仙，對兩電來說屬輕微減價，遠低於市場最悲觀預測，反映燃料成本回落，反有助利潤表現。



港燈作為香港島及南丫島獨家電力供應商，受《計劃協議》監管，享有穩定回報及獨佔地位，現金流極其可預測。集團同時是電能實業（006）旗下核心資產，間接受益母公司英國、澳洲等海外電網業務，風險更為分散。



截至2025年6月底中期業績，港燈收入55.67億元，按年微跌0.1%，但營運利潤維持23.44億元，毛利率約42%，充分展現公用事業強大護城河。股東權益48.5億元，淨負債比率僅約59%，財務穩健。中期派息15.94港仙，維持高派息政策，以現價計全年股息率約5.4-5.6%，息率具吸引力。



燃料成本回落是今次減費的最大支持。港燈11月燃料費已減至每度電30仙，按年大跌32%，12月維持同樣水平，明年燃料費料繼續低企，直接減輕利潤壓力。港燈日前亦宣布2026年撥款逾8000萬元加強「智惜用電計劃」，包括派發現金券、資助節能家電及樓宇能源改善，顯示管理層積極回饋社會之餘，亦鞏固與政府及市民的良好關係，有助未來續簽《計劃協議》時爭取更佳條件。



長遠增長動力來自「煤轉氣」大計。港燈已與日本太平電業簽約，興建第五部燃氣機組L13（380兆瓦），預計2029年投產，屆時燃氣發電比例將由現時68%升至80%，大幅降低碳排放及燃料成本。L13單位效率高達58%，遠勝現有燃煤機組，對未來EBITDA貢獻顯著。管理層亦已開始研究氫能等零碳方案，展示清晰的綠色增長路徑，完全配合香港2050碳中和目標。



總結而言，在電費僅輕微減2%、燃料成本顯著回落、L13長遠帶來成本優勢及政策紅利下，港燈現時估值僅約7.5倍市盈率、5.5厘息率，防守力極強，兼具攻守。波動市況下，港燈無疑是高息公用股首選，可候低6.05元買入作中長線持有，目標價7.5元



，不跌穿5.85元可繼續持有。



筆者為證監會持牌人，並無持有上述股份。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几