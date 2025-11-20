郭家耀 - 騰訊目標上望700元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

騰訊（700）第三季經調整溢利705.5億元（人民幣，下同），按年上升17.9%，期內收入1928億元，按年上升15.3%，其中，增值服務業務收入959億元，增長16%。本土市場遊戲收入428億元，增長15%，國際市場遊戲收入208億元，按年增長43%。社交網絡收入增長5%至323億元，得益於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。營銷服務業務收入增長21%至362億元，由於廣告曝光量的提升，這得益於用戶參與度及廣告加載率的提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM增長。金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至582億元。金融科技服務收入增長，主要受益於商業支付活動及消費貸款服務的收入增加。企業服務收入增長點。主要受益於雲服務的收入增長，其中包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長，以及由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。騰訊業績優於預期，市場認同業務布局，後市展望樂觀。目標價700港元；入巿價620港元；止蝕價580港元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀