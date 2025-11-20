Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 騰訊目標上望700元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2025-11-20 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　騰訊（700）第三季經調整溢利705.5億元（人民幣，下同），按年上升17.9%，期內收入1928億元，按年上升15.3%，其中，增值服務業務收入959億元，增長16%。本土市場遊戲收入428億元，增長15%，國際市場遊戲收入208億元，按年增長43%。社交網絡收入增長5%至323億元，得益於視頻號直播服務收入、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。營銷服務業務收入增長21%至362億元，由於廣告曝光量的提升，這得益於用戶參與度及廣告加載率的提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM增長。金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至582億元。金融科技服務收入增長，主要受益於商業支付活動及消費貸款服務的收入增加。企業服務收入增長點。主要受益於雲服務的收入增長，其中包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長，以及由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。騰訊業績優於預期，市場認同業務布局，後市展望樂觀。目標價700港元；入巿價620港元；止蝕價580港元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
郭家耀 - 銀娛前景展望樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　銀河娛樂（027）第3季淨收益122億元，上升14%，經調整EBITDA為33.41億元，上升13.6%。季內博彩業務淨贏率偏高，令經調整EBITDA增加約1400萬元。淨贏率正常化後，經調整EBITDA為33.27億元，上升7.1%。集團第3季的博彩收益總額為122億元，上升21%；中場博彩收益總額為95億元，上升13%；貴賓廳博彩收益總額為20億元，上升86%；角子機博彩收益總額為7.38
2025-11-21 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀 - 財險承保投資表現佳 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　中國財險（2328）首3季實現淨利潤403億元人民幣，增長50.5%。前3季公司實現總投資收益359億元人民幣，增長33%；年化總投資收益率為5.4%，上升0.8個百分點。財險在承保及投資的表現理想，有望帶動股價進一步向好。入巿價19元，目標價22元，止蝕價17.5元。筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2025-11-17 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水