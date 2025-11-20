大行晨報 - 澳元有望再上試年內高位｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-20 02:00 HKT
　　美國ADP報告顯示美國10月就業情況不佳，數據顯示截至11月1日的四周間，美國企業平均每周裁員2500人。聯儲局官員稱，勞動力市場真實情況可能比經濟數據顯示的更弱。美匯指數窄幅上落，外匯市場交投較為淡靜。

　　澳洲央行在11月議息會議上決定將現金利率維持在3.6厘不變，連續兩次會議按兵不動，結果符合市場預期。今年以來，澳洲央行一共減息3次。澳央行表示國內通脹已由高峰期時顯著回落，不過數據顯示近期物價有回暖趨勢，第三季通脹按年升幅報3.2%，核心通脹按年升幅則較前值2.7%升至3%，該行預計通脹2026年大部分時間將處於3%或以上水平，至2027年底才回落至約2.6%水平。

　　澳洲早前公布的就業數據較市場預期更為理想，數據顯示澳洲10月失業率降至4.3%，期內就業職位大幅上漲4.22萬個，遠高於市場預期。數據公布後，交易員對澳洲央行減息的預期降溫，支撐澳元兌美元盤中升穿50天線並高見0.658水平，執筆之時暫時回落至0.65水平。

　　筆者認為，澳元短線正於0.65水平附近爭持，並在0.645水平見明顯支持。展望中長線走勢，對澳元看法仍然為中性偏好，今個星期公布的澳洲第三季工資價格指數按年升幅報3.4%，結果符合市場預期，就業及工資數據良好的情形下，相信澳洲央行毋須急於減息刺激經濟，澳元年底前仍有望上試0.66至0.67水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

