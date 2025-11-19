輪商精選 - 快手績前部署「18780」 | 窩輪熱炒特區

快手（1024）周三將公布第3季業績。根據彭博智庫分析，內地AI產業競爭激烈，快手在AI投資回報的可持續性仍需觀察。預期可靈（KLING）文本生成視頻工具的銷售增長，有望在未來18個月內繼續為公司收入帶來支持。市場同時關注可靈與微軟Sora等國際同類工具直接競爭的情況。



快手股價截至周二曾錄4連跌，曾低見63元水平，創自7月以來的低位。如投資者認為快手正股有望回升，可注意認購證 「18780」，行使價95.95元，實際槓桿約4.8倍，26年6月到期。如認為快手跌勢尚未結束，可留意認沽證「17544」，行使價49.85元，實際槓桿約2.3倍，26年12月到期。



小鵬（9868）第4季收入指引遜市場預期，業績公布後股價延續近日跌勢，自11月12日高位逾110元至本周二低位（約85元水平），期間累積跌幅超過22%。市場關注小鵬機械人出租車（robotaxi）及人形機械人等新業務能否於明年帶來實質財務貢獻。如計劃部署小鵬反彈可參考認購證「18288」，行使價108.78元，實際槓桿約3.2倍，26年6月到期。如認為跌勢尚未結束可參考小鵬認沽證「22366」，行使價78.63元，實際槓桿約1.6倍，26年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



