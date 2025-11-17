甄榮 - 中偉新材可予留意 | 中環晨星

今年鋰電池與儲能市場表現強勢，新一輪擴產潮疊加固態技術突破驅動行業資本支出加速，產業鏈景氣度多點開花。從基本面看，鋰電池、儲能下游需求有所旺盛，各環節的庫存逐步去化，上游材料端加價趨勢明顯。展望後市，國內外市場的共振為鋰電產業帶來持續需求增長，行業有望繼續保持向好態勢，固態電池等新技術的研發和應用有望進一步打開市場空間，具備全球產業一體化的新能源電池材料龍頭有望獲得超額利潤、擴大市場份額，建議關注中偉新材（2579）。



將於今日登陸港股的中偉新材為新能源電池材料領域的代表企業，打造全面覆蓋下游各式技術路線的業務矩陣，以鎳系、鈷系為核心，同時前瞻性布局磷系、鈉系等下一代電池技術以及新能源金屬業務，布局上游鎳、磷、鋰資源，形成「多資源互補、多技術並行」的格局，顯著提升公司業務韌性。



鈉系材料方面，公司產品已獲得多間領先電池製造商的認證，並獲得千噸級定單，於行業處領先地位。



從行業前景看，三元前驅體、四氧化三鈷市場逐漸升溫，產量提升，主要供應商產能利用率提高，印尼方面持續收緊鎳供應，推動未來鎳價上漲將帶動鎳系材料、新能源金屬業務業績增長；磷酸鐵鋰方面得益於動力電池、儲能市場以及龍頭電池廠長協定單鎖定優質產能等因素的拉動，呈現出量價齊升、供需兩旺的市場表現，整個新能源材料市場觸底回升。此外，隨着人工智能、人形機械人、低空經濟等新興市場的崛起，市場對高能量密度、高安全性新能源電池材料的需求將持續增長，推動價值重估，而中偉新材在新能源賽道中對於國際投資者的稀缺性、ESG高評級稀缺性，有望利好其上市後表現。



