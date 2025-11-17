Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 借錢給有錢人 | 神耆商機

關志康
2025-11-17 02:00 HKT
　　老前輩說：「我要把家裏的電話停了，走出客廳接電話，十居其九都在推貸款，真擾人。」坐在對面的朋友露出疑惑的神情：「真諷刺，現在經濟差，大批公司『吊鹽水』、等着資金周轉，銀行應該不需要到處找人借錢吧？」

　　銀行界打滾多年的老行家從容地解釋：「銀行的特色是『落雨收遮』，最樂意借錢給冇貸款需要、資產雄厚的客戶。真正需要『救命』的小企業，往往反而難以融資，甚至被『call loan（減額）』。現實就是這樣，銀行始終是做生意，不是開善堂。」

　　旁邊的珠寶商人附和說：「人情世故，其實道理也相同。最需要幫助的人卻沒有人願意幫；最多人想幫的，反而就係唔需要幫助的人。例如有錢人身邊總有人主動牽線搭橋，無論是為子女找學位，或是疏通辦事關係，這些小恩小惠，往往成了人脈的『橋樑』。畢竟，『人情債』是世上最難還清的債。遞十次名片，也不及幫對方解決一樁小麻煩。哪怕只是小事，他也會把你記在心裏。」

　　一直沉默的「炒家」插話稱：「別把現實說得太冷酷。我不是冷漠無情，而是到了這把年紀，越來越相信『萬般帶不走，唯有業隨身』。古語有云『可憐之人必有可恨之處』，其實很多『輸家』如今的困境，回頭看都是自己的任性一步步造成。幫人固然是好，但要懂得分寸。幫得太盡，或反而干擾了他人『修行』的機會。」

　　一位善長仁翁現身說法：「所謂『一斤米養恩人，一斗米養仇人』。我幫人不求回報，借錢也只盼對方如期還清即可。只是有時因財失義，幫得太多而與老朋友產生裂縫，甚至反面，這些代價也不知道值不值得？」

健康教育基金會主席
關志康

