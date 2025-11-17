大行晨報 - 減息前景充斥變數 美元暫且喘穩 | 大行晨報

上周美國政府重新開放，非但沒有恢復市場信心，反而加劇了避險情緒。投資者擔心一旦經濟數據再次開始發佈，其中存在的缺失將推遲或阻礙美聯儲的降息計劃。白宮經濟顧問哈西特表示，10月份的通脹數據能否公布尚存疑問，就業報告也不會包括失業率，因為計算失業率所依據的家庭調查尚未進行。此外，近幾日，幾位美聯儲官員也對下個月的寬鬆政策表示保留意見，他們對通脹感到擔憂，而勞動力市場看似趨於穩定。許多美聯儲官員傾向於在12月10日做出政策決定之前等待數據。市場目前預期12月降息的可能性約為40%，低於月初的約90%和上周早些時候的略高於60%。



兌瑞郎結束3日連跌走勢



美國和瑞士周五宣布達成一項框架貿易協議，其中包括華盛頓將對瑞士產品的關稅從39%降至15%，以及瑞士企業承諾到2028年底在美國投資2,000億美元。白宮稱，美瑞以及列支敦士登的目標是在2026年第一季度結束談判，達成最終貿易協議。



美元兌瑞郎上周延續此前跌勢，到周五一度跌至一個月低低0.7876，因投資者買入避險瑞郎；但隨着周五晚避險情緒有所緩和，美元兌瑞郎轉跌為升，結果三日連跌走勢，尾盤見於0.7940附近。技術圖表所見，RSI及隨機指數均自超賣區域回升，可望匯價正有着觸底反彈的傾向；亦可留意之前的兩個底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暫見匯價目前尚可勉力守在其上。阻力位預估在100天平均線0.80關口，下一級看至0.8070及0.8130，較大阻力料為0.82。由於近月美元兌瑞郎大致處於區間橫盤，向上波幅曾多番受限於0.81附近水準，很大機會今趟仍會在此區遭遇較大阻撓。反觀下方支持，除了0.7870，進一步則會關注0.78水準，隨後預估支撐為0.7760及0.77水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報