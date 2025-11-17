陳健豪 - 美匯調整至支持位 | 匯市攻略/滙市攻略

上周外匯市場整體呈現震盪走勢，美元指數圍繞99關口反覆震盪，整體上延續自100.2高位後的調整走勢，未能明顯走強。美國政府終於結束歷史性停擺後，市場並沒有視為好消息只短暫回穩，但隨着市場對美聯儲12月減息預期減弱，投資者情緒趨向謹慎。多種資產出現誇張波幅，反映市場信心脆弱其中現貨黃金一度急跌超過3%，收盤仍下跌超過2%，不過，黃金全星期累計仍錄得2%的升幅，表明避險需求、減息預期和市場信心梅花間竹地出現。美國國債輕微上升至4.15%，但美匯指數則微跌0.28%，在99點附近保持整固，反映各資產無趨勢走勢。



本周市場焦點集中於即將公布的滯後數據和美聯儲內部政策走向。由於受停擺影響，9月非農就業報告及其他關鍵數據延後公布，但市場對數據會否失真或出現不同解讀。



技術上，美匯指數8、9、10和11月仍維持在7月份波幅96.4至100.2之間，因此目前仍只屬上半年急跌後的低位整固，短期難以有突破方向。美聯儲內部鷹派與鴿派意見分歧加劇，鷹派擔心通脹無明顯進展，令12月減息可能性降至50%以下，市場對利率前景的不確定性增加。多位聯儲官員將在本周發表講話，料將為市場提供更多政策訊號。



英鎊方面，上周英鎊兌美元維持相對穩定，受英國10月通脹數據及經濟情緒指標影響有限。英鎊近期走勢呈現區間縮窄，雖一度跌穿1.3140但在1.30水平有買盤支持，阻力則從1.35、1.33水平下移至1.3250左右。隨着更多宏觀數據釋出，以及財政預算案即將公布，英鎊的方向性波動預期將增加。



央行文件阻澳元反彈



市場同時關注未來英國製造業和服務業PMI數據，這將為該國經濟活動狀況提供重要指標，對英鎊短期走勢構成影響，暫時英鎊仍偏弱，仍建議1.3250試沽英鎊，升穿1.3320止蝕，目標1.3020。



澳洲方面，澳元兌美元表現受澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要影響較大。會議紀錄反映澳洲央行觀察通脹和經濟增長態勢的動態，稍微保守的言論限制了澳元的強勁反彈。



澳洲11月初請失業金數據及製造業PMI亦將成為市場關注的焦點。技術面上，澳元維持在近期震盪區間，自4月初解放日急跌後，澳元未有跌穿0.6380，此水平可以分注吸納，跌穿0.6380止蝕，目標0.6580，仍繼續區間交易。



資深外匯評論員

陳健豪