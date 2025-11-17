朱紅 - 騰訊反覆偏軟 博「22283」購 | 窩輪熱炒特區

騰訊（700）季績勝市場預期，績後獲多間大行調高目標價，看好其積極在企業級及用戶端人工智能應用領域保持前沿布局。騰訊績後表現反覆，回落至641元水平徘徊。如看好騰訊可留意認購證「22283」，行使價801.38元，實際槓桿7倍，明年6月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「21191」，行使價570.27元，實際槓桿9倍，明年3月到期。



中芯國際（981）第3季盈利勝預期，惟高管指第4季業績指引回落，通訊行業拿貨偏謹慎，對未來兩個季度出貨預測相對保守。中芯股價反覆偏軟，跌至73.5元附近好淡爭持。如看好中芯可留意認購證「13923」，行使價88.05元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡中芯可留意認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿3倍，明年5月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



