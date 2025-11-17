輪商精選 - 美匯受壓 留意美日「10788」 | 窩輪熱炒特區

近來不少美國聯儲局官員對12月議息會議持審慎態度，根據彭博數據，利率期貨顯示交易員截至上周五預期聯儲局於12月減息的機會率約50%。另早前美國政府暫停運作導致部分經濟數據延遲，但目前政府已恢復運作，統計機構正加快數據整理。不過，彭博報道引述白宮國家經濟委員會主任，指10月非農就業報告有望將公布，但10月的就業報告將不會包含失業率數據，這意味市場和政策制訂者在評估勞動市場狀況時，或將面臨資訊不完整情況。



美匯指數上周四跌至近兩周低位，曾低見98.99水平。投資者如預計美元將上行及日圓貶值，可留意美日認購證「10058」，行使價165，實際槓桿約19.1倍，26年4月到期。相反，如看淡美元後市及預計日圓將走強，可注意美日認沽證「10788」，行使價138，實際槓桿約19.2倍，26年3月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



