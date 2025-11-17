輪商精選 - 美匯受壓 留意美日「10788」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-17 02:00 HKT
　　近來不少美國聯儲局官員對12月議息會議持審慎態度，根據彭博數據，利率期貨顯示交易員截至上周五預期聯儲局於12月減息的機會率約50%。另早前美國政府暫停運作導致部分經濟數據延遲，但目前政府已恢復運作，統計機構正加快數據整理。不過，彭博報道引述白宮國家經濟委員會主任，指10月非農就業報告有望將公布，但10月的就業報告將不會包含失業率數據，這意味市場和政策制訂者在評估勞動市場狀況時，或將面臨資訊不完整情況。

　　美匯指數上周四跌至近兩周低位，曾低見98.99水平。投資者如預計美元將上行及日圓貶值，可留意美日認購證「10058」，行使價165，實際槓桿約19.1倍，26年4月到期。相反，如看淡美元後市及預計日圓將走強，可注意美日認沽證「10788」，行使價138，實際槓桿約19.2倍，26年3月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

輪商精選 - 快手績前部署「18780」 | 窩輪熱炒特區
　　快手（1024）周三將公布第3季業績。根據彭博智庫分析，內地AI產業競爭激烈，快手在AI投資回報的可持續性仍需觀察。預期可靈（KLING）文本生成視頻工具的銷售增長，有望在未來18個月內繼續為公司收入帶來支持。市場同時關注可靈與微軟Sora等國際同類工具直接競爭的情況。 　　快手股價截至周二曾錄4連跌，曾低見63元水平，創自7月以來的低位。如投資者認為快手正股有望回升，可注意認購證 「1
2025-11-19 02:00 HKT
輪商精選 - 小米下周放榜 留意「28905」 | 窩輪熱炒特區
　　小米（1810）將於下周二公布業績，根據彭博智庫分析，小米電動車業務預期將繼續成為收入的主要增長動力，受惠於產能提升及產品組合優化，當中新推出車型在第三季出貨量的佔比明顯提升，或帶動平均售價上升。 　　小米早前將2025年小米汽車的全年交付目標由30萬輛上調至35萬輛。根據內地乘聯會數據，小米今年首十個月已交付超過30萬輛，市場憧憬全年交付量有機會超過目標。投資者現時關注小米2026年或
2025-11-13 02:00 HKT
