張日強 - 群盤連番報捷 油塘新盤有力谷勢 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
張日強
2025-11-17 02:00 HKT
　　整體樓市氣氛向好，新盤及貨尾盤銷情理想，連帶二手樓市場亦牽動起來。上周先後開售的灣仔及啟德新盤均同樣報捷，搶先開出紅盤，為往後推售的新盤打下強心針。其中最受市場關注的油塘新盤日前以低市價搶灘，每呎開價1.45萬，為近9年以來市區及鐵路最平新盤。由於該盤開價極具競爭力，隨即成為市場新焦點，參觀人流及入票數字持續攀升，預期該盤採低價催谷策略，將會掀起新一輪的推盤動力。

　　受連環減息帶動，市場氣氛急速好轉，新盤及貨尾盤銷情理想，而且發展商採取低價促銷策略，先求量後求價。其中油塘新盤以每呎1.45萬搶攻，有關開價是近9年以來市區及鐵路盤最平新盤，入場價約423萬，加上該盤主打細單位，正是市場追捧戶型。以上述開價來看，相比約2年前同區另一新盤推出的「深水炸彈價」還要低，亦較市價低逾10%，反映今次發展商有意採取低價震撼策略，搶吸市場焦點。過去2日該盤的參觀人流相當理想，並且取得不俗入票數字，反映低價出擊即時引領各路客源湧出來，相信已收到預期效果。

大手投資客舉足輕重

　　新盤連番採取快打慢策略，除以低價出擊搶奪市場焦點外，更推出不同付款條件吸引各路客源，鬥搶焦點鬥搶客。除了上述油塘新盤外，啟德區亦成為新戰場，有貨尾盤以每呎1.76萬低價出擊，更是近期區內新盤貨尾開價最平新盤，並且首次推出大手客組別，最優先揀樓大手客，最少要購買10伙，反映發展商極為重視大手投資客。

　　事實上，受惠過去2個月連環減息帶動，整體樓市氣氛好轉，用家及投資者更加快入市步伐，當中以大手投資客連環搶貨最矚目，新盤及貨尾盤銷情均有理想表現，連帶二手市場同樣受惠。發展商眼見市況急速升溫，隨即加快推盤步伐，新盤開價亦相對審慎，甚至採取優惠價誘客，預期可帶動上車、換樓客及投資收租客出動，尤其配合本月群盤搶灘之勢，預期將會掀起新一輪推盤動力。

