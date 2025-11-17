聞風至 - 敏華績穩高息可取 | 鮮股落鑊

美國減息機會大降，美股上周四下挫，連帶此前已連升4日的港股，上周五亦跟隨外圍顯著回吐。恒指最多跌538點，低見26535點；收報26572，仍跌達500點，27000關得而復失，成交金額2327億元。



個股方面，敏華控股（1999）剛公布中期業績，成功交出一份表現平穩、財務穩健的成績表，更難得的是毛利能力有所增長，足證敏華是一隻值得放在倉底的高息股。



集團截至9月底止之中期業績，純利按年升0.6%，至11.5億元，每股盈利29.54仙，中期息維持派0.15元。期內毛利率升0.9個百分點，至40.4%。集團各個業務毛利率均有增長，主要業務沙發及配套產品毛利率按年升1個百分點，至41.7%。



細看集團於各個市場的表現，期內中國市場銷售額按年跌6.09%，拖累期內收入按年下跌，但佔比仍然達58.92%。集團表示，認為中國沙發零售市場或已觸底，將持續優化產品組合，提升性價比，並加強與經銷商的協同。



北美及歐洲市場方面，則分別升0.32%及跌4.93%；其他市場（印尼、印度、澳洲及韓國）則按年升22.67%，雖然升幅理想，但佔收入仍然只得5.22%，對業績表現影響力仍然有限。值得一讚的是，截至9月底集團手頭現金達39.47億元，但流動負債僅2.2億元，財務相當穩健。



敏華管理層提到，留意到線上零售市場仍有提升空間，正加大對線上銷售平台的資源投入，拓展電商渠道與社交媒體營銷，提升品牌曝光與銷售轉化效率，進一步鞏固在中國市場的競爭優勢，並為網上銷售帶來突破，彌補部分實體門店受疲弱零售市場的負面影響。



憧憬分拆業務上市



敏華業績平穩、財務穩健兼有高息派發，上周五收市價相當於市盈率約9.5倍，股息率逾5厘水平。接下來更有一項潛在憧憬，集團早前公布，擬分拆旗下智能零件業務銳邁科技分拆赴新三板掛牌，打造「港股+內地」雙平台布局。銳邁科技的潛在分拆可望為集團帶來價值體現，令股價更上一層樓。



聞風至