Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 敏華績穩高息可取 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2025-11-17 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

美國減息機會大降，美股上周四下挫，連帶此前已連升4日的港股，上周五亦跟隨外圍顯著回吐。恒指最多跌538點，低見26535點；收報26572，仍跌達500點，27000關得而復失，成交金額2327億元。

　　個股方面，敏華控股（1999）剛公布中期業績，成功交出一份表現平穩、財務穩健的成績表，更難得的是毛利能力有所增長，足證敏華是一隻值得放在倉底的高息股。

　　集團截至9月底止之中期業績，純利按年升0.6%，至11.5億元，每股盈利29.54仙，中期息維持派0.15元。期內毛利率升0.9個百分點，至40.4%。集團各個業務毛利率均有增長，主要業務沙發及配套產品毛利率按年升1個百分點，至41.7%。

　　細看集團於各個市場的表現，期內中國市場銷售額按年跌6.09%，拖累期內收入按年下跌，但佔比仍然達58.92%。集團表示，認為中國沙發零售市場或已觸底，將持續優化產品組合，提升性價比，並加強與經銷商的協同。

　　北美及歐洲市場方面，則分別升0.32%及跌4.93%；其他市場（印尼、印度、澳洲及韓國）則按年升22.67%，雖然升幅理想，但佔收入仍然只得5.22%，對業績表現影響力仍然有限。值得一讚的是，截至9月底集團手頭現金達39.47億元，但流動負債僅2.2億元，財務相當穩健。

　　敏華管理層提到，留意到線上零售市場仍有提升空間，正加大對線上銷售平台的資源投入，拓展電商渠道與社交媒體營銷，提升品牌曝光與銷售轉化效率，進一步鞏固在中國市場的競爭優勢，並為網上銷售帶來突破，彌補部分實體門店受疲弱零售市場的負面影響。

憧憬分拆業務上市

　　敏華業績平穩、財務穩健兼有高息派發，上周五收市價相當於市盈率約9.5倍，股息率逾5厘水平。接下來更有一項潛在憧憬，集團早前公布，擬分拆旗下智能零件業務銳邁科技分拆赴新三板掛牌，打造「港股+內地」雙平台布局。銳邁科技的潛在分拆可望為集團帶來價值體現，令股價更上一層樓。

聞風至

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
聞風至 - 中航科工大成交異動可敲 | 鮮股落鑊
國產大飛機C919於中東參加航空展，市場資金趁機撈底C919概念股中航科工（2357），料為中航科工近期低位3.8元水平帶來更大支持力，昨日大成交均價4.028元成為另一重要參考指標。 　　中國商飛C919被視為中國航空自主化的象徵，意在打破空客與波音在窄體客機市場的壟斷。然而，其進軍國際市場的關鍵門檻——歐洲航空安全局（EASA）適航認證，進展緩慢，成為普及的最大障礙。據指，C919的認證
2025-11-18 02:00 HKT
鮮股落鑊
聞風至 - 敏實添AI概念不容忽視 | 鮮股落鑊
　　港股三連升後，恒生指數周四曾下跌189點見26733點。惟午後在阿里巴巴（9988）發力帶動下，大市掉頭向上，最多曾一度倒升266點見27188點，最終收報27073點，升150點，成功收復兩萬七關。全日成交金額增至2706.7億元。 　　大市昨日能倒升，全憑阿里的AI概念帶起，不如把握市場最新風向，吼實敏實集團（425），該股有齊AI上游概念、機械人概念幾大熱炒主題，更吸引之處，是該股
2025-11-14 02:00 HKT
鮮股落鑊