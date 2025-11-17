伍一山 - 恒指升近前頂遇回吐壓力 | 有錢圖

受美股拖累，港股上周五大幅回吐，恒指低開413點至26660，早段反彈至全日高位26881，下跌192點，其後壓力不斷加大，午後跌至全日低位26535，大跌538點，收市反彈至26572，下挫500點，全日成交額減至2328億元。



以周線圖分析，恒指上周低位26302，高位27188，一周累升330點，呈上影線較長的陽燭，反映升近前高位27381有回吐壓力。周線技術指標有所改善，MACD牛熊，熊差開始收窄；慢隨機指數維持買入訊號，9周RSI升至60.51。保歷加通道收窄，通道頂（目前在27262）上周發揮阻力作用。



恒指5月確認升越大型雙底頸線22700，並沿着平行上升通道推進，10月初升抵通道頂27381受阻轉跌，但跌至20周線（25568）見支持，過去兩周反彈，收復10周線（26262），惟升近前頂顯著受壓。由於日線和周線的保歷加通道都在收窄，港股處於橫行上落市，短期仍在25100至27400之間波動，等待機會突破。



國企指數上周五下跌201點報9397，一周累升130點，周線呈上影線較長的短陽燭，技術指標略有改善，MACD牛熊，熊差開始收窄；慢隨機指數維持買入訊號，9周RSI升至57.52。國指亦進入橫行市，短期約在9000至9800之間上落。



京東健康升破下降通道



京東健康（6618）逆市升6.58%，收報68.75元，美銀證券出報告推介買入，目標價由71元提升至75元，理由是公司第3季業績勝預期，收入按年增長加速至29%，經調整利潤率維持按年60%快速增長，經營利潤率8%創歷史新高。走勢上，股價今年4月跌至27.16元超賣，陰陽燭以「早晨之星」見底，9月升至70.4元超買，MACD出現頂背馳，其後以平行下降通道調整，上周五以大陽燭升破通道，MACD牛差擴大利好，現價買入，目標價80元，跌破62元止蝕。



伍一山