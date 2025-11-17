Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文 - 比特幣靜待撈底時機 | Exchange²

Exchange²
Exchange²
鄧力文
2025-11-17 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

比特幣已經正式跌穿10萬美元的重要心理關口，上篇文章提及，首先從短期的基本面因素，大戶的換手率，亦即是持有超過1000枚比特幣及155日的大戶，他們持有成本大約是11.3萬美元。一般情況下，的確會對市場出現一個比較嚴重的沽壓。另外一方面從4小時圖走勢看，比特幣出現一個VCP突破向下，以及同時跌穿重要的心理關口，短期走勢不容樂觀。

長期基本面未改

　　另一方面，加密貨幣做市商Wintermute提及支撐市場流動性的3大動能，分別是穩定幣、加密貨幣ETF，以及加密貨幣儲備公司，近期均陷入停滯，資金流入動能明顯降溫。

　　可是加密貨幣整體大趨勢，長期核心的基本面因素還是沒有改變，美國現貨比特幣ETF的淨資產總額已超過1370億美元，而以太幣現貨ETF規模則達224億美元。其實AUM在一直上升，比特幣作為共識價值的黃金這件事亦沒有受損。

　　若大家想撈底，策略切忌大注All In。短期看，如果想開始建倉或留底博反彈的朋友，可以在反彈5至8%分注平倉減輕持貨壓力。相信大家希望聽到一個神奇指標，完美估算甚麼時候到底部。但底部從來都是難以估計！通常是撈對了，往後才知道而不是有個神奇指標。暫時比特幣有個明顯的弱勢，相對納指等都偏弱，而且SOL比BTC反覆地跑強跑弱。

鄧力文

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
鄧力文 - 去中心化不應寄望運氣 | Exchange²
最近讀到一篇令我印象深刻的文章，值得分享畀大家。是由一位在X上擁有逾7萬追蹤者的資深交易者撰寫。他曾在HyperLiquid創下近億美元浮盈戰績，卻在「10.10清算事件」後，宣布離開這個曾被他譽為「幣圈諾貝爾得主作品」的去中心化平台。這是一場關於價值觀的深刻反思，也值得我們整個圈子思考交易員追求的是甚麼？ 　　10月10日，加密貨幣市場發生罕見的連鎖清算事件。起因來自中心化交易所的預言機錯
2025-11-24 02:00 HKT
Exchange²
鄧力文 - 加密項目不停被駭 | Exchange²
在加密世界裏，「被駭」似乎早已成為一種傳統工藝。從早年的Mt.Gox，到今日的Balancer，這條產業鏈上唯一穩定不變的，或許就是黑客永遠比審計公司快一步。每隔幾個月，總有新的安全事件上演，規模從幾十萬到上億美元不等，而社群的情緒也早已從震驚轉化為又來了。 　　今年11月初，老牌DeFi協議Balancer成為最新受害者。黑客透過一個細微的邏輯漏洞，利用協議的manageUserBalan
2025-11-10 02:00 HKT
Exchange²