鄧力文 - 比特幣靜待撈底時機 | Exchange²

比特幣已經正式跌穿10萬美元的重要心理關口，上篇文章提及，首先從短期的基本面因素，大戶的換手率，亦即是持有超過1000枚比特幣及155日的大戶，他們持有成本大約是11.3萬美元。一般情況下，的確會對市場出現一個比較嚴重的沽壓。另外一方面從4小時圖走勢看，比特幣出現一個VCP突破向下，以及同時跌穿重要的心理關口，短期走勢不容樂觀。



長期基本面未改



另一方面，加密貨幣做市商Wintermute提及支撐市場流動性的3大動能，分別是穩定幣、加密貨幣ETF，以及加密貨幣儲備公司，近期均陷入停滯，資金流入動能明顯降溫。



可是加密貨幣整體大趨勢，長期核心的基本面因素還是沒有改變，美國現貨比特幣ETF的淨資產總額已超過1370億美元，而以太幣現貨ETF規模則達224億美元。其實AUM在一直上升，比特幣作為共識價值的黃金這件事亦沒有受損。



若大家想撈底，策略切忌大注All In。短期看，如果想開始建倉或留底博反彈的朋友，可以在反彈5至8%分注平倉減輕持貨壓力。相信大家希望聽到一個神奇指標，完美估算甚麼時候到底部。但底部從來都是難以估計！通常是撈對了，往後才知道而不是有個神奇指標。暫時比特幣有個明顯的弱勢，相對納指等都偏弱，而且SOL比BTC反覆地跑強跑弱。



鄧力文