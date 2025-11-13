Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 平保前景樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
2025-11-13 02:00 HKT
　　中國平安（2318）首三季盈利為1329億元人民幣，增長11.5%，期內營業收入9017億元人民幣，上升4.6%。壽險及健康險業務新業務價值達357億元人民幣，增長46.2%；代理人人均新業務價值按年增長29.9%；銀保渠道新業務價值增長170.9%。平安產險原保險保費收入2,562億元人民幣，增長7.1%；整體綜合成本率97%，優化0.8個百分點。平安產險營運利潤151億元人民幣，增長8.3%。前三季度平安保險資金投資組合實現非年化綜合投資收益率5.4%，按年上升1.0個百分點。集團充分把握市場機遇，加大權益配置，以保證實現長期超越市場的穩健投資收益。平安銀行業務經營穩健，資產質量整體平穩。前三季度平安銀行實現營業收入1006億元人民幣，實現淨利潤383億元人民幣，不良貸款率保持在1.05%，撥備覆蓋率達229.6%。平保的綜合金融模式為競爭優勢，經營效率持續提升，前景值得樂觀。目標價70元；入巿價58元；止蝕價52.5元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀

