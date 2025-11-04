朱紅 - 小米低位反彈 追「15276」 | 窩輪熱炒特區

小米汽車上月交付量持續超過4萬輛，新增門店22間，全國125座城市累計布局424間銷售門店，並計劃今個月再增加17間。小米（1810）股價低位反彈，升至44.7元附近整固。投資者如看好小米，可留意小米認購證「15276」，行使價57.88元，實際槓桿6倍，明年4月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「17907」，行使價39.88元，實際槓桿6倍，明年2月到期。



中美公布更多經貿協議細節，包括放鬆稀土出口管制及恢復安世半導體出貨等。晶片股普遍偏軟，中芯國際（981）逆市下跌，失守10天線曾低見71.3元。如看好中芯，可留意中芯認購證「20581」，行使價98.15元，實際槓桿3倍，明年10月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21281」，行使價62.76元，實際槓桿3倍，明年6月到期。



國家財政部及國稅總局發布公告，即日起實施新黃金稅收政策，分析指消費者購買首飾成本將有所上升，黃金相關股份普遍受壓。山東黃金（1787）股價偏軟，曾一度低見30.96元，創近兩個月新低。投資者如看好山東黃金，可留意東金認購證「20315」，行使價45.88元，實際槓桿5倍，明年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅