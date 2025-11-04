聞風至 - 憧憬允內房融資 越地值博 | 鮮股落鑊

市場一直憧憬內房將有新救市政策出台，一批具有國企央企背景的內房龍頭股應會成為資金撈底博炒作的對象，越秀地產（123）股價於4.5元開始見支持力，下方4.13元已是6月底的低位，支持力更大，上方則可望上博5元及5.5元兩個阻力位，現水平有一定值博率。



內房寒冬尚未完結，傳統旺季「金九銀十」未能重現，中指研究院公布最新數據顯示，今年首十個月，百大房企銷售總額為近2.9萬億元（人民幣，下同），按年下降16.3%，降幅較首九個月有所擴大。單計10月份，百大房企銷售總額按月增長3.7%。



首站上望5元



惠譽預計，內地持續多年的房地產困境將延續進入2026年，並進一步對銀行的資產質量構成壓力。惠譽評級亞太區企業評級董事石露露預測，在房地產市場企穩之前，中國各地區的新房銷售可能會較目前水平下降15%至20%，明年交易額可能還會下降7%至10%。



內房行業持續下行為中國經濟及銀行體系帶來沉重壓力，從現實角度思考，中央救市不能不救，政策出台只是遲與早的問題。近年不斷有內房救市的消息傳出，早前市場亦有消息傳出，指發改委正考慮增加內地房企融資渠道，明確容許人口流入城市、可動用超長期特別國債及地方專項債、回購現樓庫存及閒置土地、並繼續擴大農業轉移人口的保障性住房供應。



資本結構穩健



若中央為內房融資開綠燈，勢將為整個房地產板塊注入久違的流動性與信心，並可能引發一輪結構性反彈。具有國企及央企背景的房企如越秀地產、中海外（688）、華潤置地（1109）等，憑藉資本結構穩健及項目質素較高，有望成為首批受惠者。融資渠道一旦打開，這些企業將可迅速恢復項目開發與交付節奏，提升市場信心，其股價亦有望可率先反映利好。



估值方面，越秀地產現價相當於市帳率0.31倍，其每股資產淨值達14.6元。於截至今年9月底，集團累計合同銷售金額798.12億元，不跌反升2.8%，涉及銷售面積204.84萬平方米，下降22.1%。累計合同銷售金額約佔2025年合同銷售目標1205億元的66.2%。



聞風至