張日強 - 樓市升溫 代理人數隨即彈起 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛明顯好轉，尤其是受到銀行連環減息的效應，新盤及貨尾盤等銷情相對理想，連帶二手樓市場亦同樣受惠，睇樓成交量急速回升，各大代理行亦需增加人手以應付樓市升溫所帶來的商機。據地產代理監管局最新數字顯示，上月代理人數共錄37668人，按月增加77人，雖然升幅只有輕微增加，惟卻反映樓市氣氛好轉下，代理人數亦順應市況回升，按上月錄約7200宗樓宇買賣數字計算，平均每5名代理爭一單成交。



據地產代理監管局最新數字顯示，上月全港持牌代理人數錄37668人，較9月份的37591人增加77人，按月輕微升2%，這是2024年5月以來持牌人數連跌17個月後首度回升，反映市況自9月銀行減息後急急升溫下，地產代理人數亦步亦趨重返市場，以致上月地產代理人數級級回升，預期上月銀行再度減息的刺激，加上樓市氣氛急速轉好，地產代理人數料將會隨着市況升溫陸續回升。



事實上，整體樓市氣氛已急急回升，上月樓宇買賣更回升至約7200宗水平，按月回升約5%，宗數亦創今年7月後近3個月高位；反映買家的入市信心增強，新盤及貨尾銷情理想，二手交投亦同樣受惠，相信受到9月及10月連環2次的減息動作後，市況已肯定回升，以上月地產代理人數計算，即平均每5名代理爭一單成交，預期本月公布的代理人數將會隨市況升溫而再度增加。



張日強