張日強 - 樓市升溫 代理人數隨即彈起 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
張日強
2025-11-04 02:00 HKT
產經 專欄
整體樓市氣氛明顯好轉，尤其是受到銀行連環減息的效應，新盤及貨尾盤等銷情相對理想，連帶二手樓市場亦同樣受惠，睇樓成交量急速回升，各大代理行亦需增加人手以應付樓市升溫所帶來的商機。據地產代理監管局最新數字顯示，上月代理人數共錄37668人，按月增加77人，雖然升幅只有輕微增加，惟卻反映樓市氣氛好轉下，代理人數亦順應市況回升，按上月錄約7200宗樓宇買賣數字計算，平均每5名代理爭一單成交。

　　據地產代理監管局最新數字顯示，上月全港持牌代理人數錄37668人，較9月份的37591人增加77人，按月輕微升2%，這是2024年5月以來持牌人數連跌17個月後首度回升，反映市況自9月銀行減息後急急升溫下，地產代理人數亦步亦趨重返市場，以致上月地產代理人數級級回升，預期上月銀行再度減息的刺激，加上樓市氣氛急速轉好，地產代理人數料將會隨着市況升溫陸續回升。

　　事實上，整體樓市氣氛已急急回升，上月樓宇買賣更回升至約7200宗水平，按月回升約5%，宗數亦創今年7月後近3個月高位；反映買家的入市信心增強，新盤及貨尾銷情理想，二手交投亦同樣受惠，相信受到9月及10月連環2次的減息動作後，市況已肯定回升，以上月地產代理人數計算，即平均每5名代理爭一單成交，預期本月公布的代理人數將會隨市況升溫而再度增加。

更多文章
張日強 - 樓市急升溫 群盤趁勢連環擊 | 樓聲隨筆
樓市氣氛已趨好轉，尤其銀行連環減息的效應下，用家及投資者亦趁勢加入搶貨行列，發展商見樓市勢頭回勇，隨即採取快打慢策略，率先為旗下樓盤亮相及披露樓盤最新部署，當中啟德新盤更搶閘先開價，該盤自上月推出招標以來，銷售成績相當不俗，並已測試出市場承接力，昨日搶先開價平均每呎2.52萬，入場價約653萬，由於開價貼近市價，加上發展商已測試出市場承接力，預期首批單位銷情可報捷。 　　啟德新盤近期頻頻造勢
2025-11-05 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 減息牽引 群盤變陣加推兼提價 | 樓聲隨筆
上周美國聯儲局減息0.25%，本港銀行隨即跟隨步伐減息，雖然只減息0.125%，屬連續2個月減息的訊號，亦已清楚表明已進入減息周期，受惠減息效應，發展商隨即變陣出擊，事先張揚為旗下即將推出的貨尾盤加推兼提價，上周開售的灣仔新盤亦即時受到帶動，用家及投資者更大舉出擊，首批60伙迅即售罄。至於二手市場同樣受到帶動，睇樓及問盤量明顯大為升溫，預期新盤及二手市場都受到鼓舞，甚至掀起新一輪推盤熱浪。
2025-11-03 02:00 HKT
樓聲隨筆