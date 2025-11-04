大行晨報 - 澳洲央行料按兵不動｜大行晨報

美匯指數自今年9月17日於96.218位置見底之後，便迎來一輪反彈趨勢，於本周一盤中一度升至99.8水平，逐漸逼近今年8月以來的高位。而受美匯指數反彈所影響，多隻外幣迎來一輪回調。不過澳元走勢相對平穩。筆者於10月22日在本專欄提醒投資者，可考慮在0.64至0.645水平買入澳元，以捕捉澳元回升機會。而近兩周以來澳元走勢附合我們預期，短暫橫盤整固後於上周高見0.6618，執筆之時澳元兌美元正於0.655水平附近上落。



澳洲央行將於今日稍後時間公布議息結果，澳洲央行9月議息會議維持利率在3.6厘水平不變，並警告澳洲第3季通脹可能較預期強勁，市場揣測央行官員暗示澳洲暫時不會再下調利率。而隨後公布的消費者物價數據顯示，澳洲通脹升幅創下2024年第二季度以來的最高水平，第三季通脹按年升幅飆升至3.2%，遠遠高於第二季度的2.1%，亦高於市場預期的3%，按季升幅則由前值0.7%大幅升至1.3%，亦高過市場預期。通脹升溫的壓力之下，彭博利率期貨顯示，現時市場預計澳洲央行本周較大概率將央行現金利率維持在3.6厘不變。



澳元兌美元或上試0.67



作為商品貨幣之一的澳元走勢與環球貿易因素亦息息相關。美國總統特朗普早前曾與澳洲總理阿爾巴內塞舉行會晤，特朗普表示雙方簽署多項關鍵礦產和稀土協議。而中美領導人上周亦於南韓舉行友好會晤協商貿易問題。執筆之時，澳元兌美元仍然於今年2月以來形成的上升通道軌上落，筆者認為，澳元年底前不排除再度有機會上試0.67水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報