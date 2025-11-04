大行晨報 - 通縮風險加劇瑞郎沽壓｜大行晨報

美元周一繼續走高，升見3個月高位，相應日圓仍然承壓。本周美國只有公布較為次要的經濟數據，這難以讓市場獲悉更全面的最新美國經濟狀況，並可能強化美聯儲的謹慎立場。如果不是因為美國政府正在關門，本周原先計劃發布的數據會包括美國非農就業數據。故此，投資者將只能依賴ADP就業數據與ISM採購經理人指數，但這些數據似乎不太可能帶來重大影響。



美聯儲上周一如預期將利率下調了25個基點，但主席鮑威爾表示，可能是今年最後一次降息，理由是若在缺乏更明確經濟情況下繼續行動，存在風險。交易員目前預期12月再降息25個基點的可能性約為68%。



美元兌日圓周一徘徊於8個半月高位附近，持於154水準上方。技術走勢上，由於美元兌日圓已見明確突破了10月10日高位153.27，其時匯價自此區掉頭回落，到10月17日低見149.36；故此當前的破位可視作技術後抽並再作上揚，延伸目標可看至2月12日高位154.79以至155關口，下一級料為156.80。若然以之前回吐幅度約390點計算，上延目標料為157.20。支持先看152.10及151.50，較大支撐估計在25天平均線150.95及150，下一重要支撐料為250天平均線149.20。



周一公布數據顯示，瑞士10月消費者價格指數環比下滑0.3%，連續3個月呈現負增長，且降幅較前兩個月的0.2%和0.1%持續擴大；而10月同比漲幅僅0.1%，通脹水準已逼近負值區間。數據促使瑞郎走軟，市場押注瑞士央行鴿派勢力將主導政策走向。



美元兌瑞郎走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數再為走高，預料美元兌瑞郎可望稍作持穩。當前阻力位則預計在0.8080，其後會看至8月高位0.8171及0.8250，下個關鍵料為200天平均線0.8330。支持位則回看預估為0.79及0.7860，下一級預料為0.78及0.77水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報