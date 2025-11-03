朱紅 - 美團靠穩 留意「21274」購 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）旗下Keeta於巴西桑托斯市和聖維森特市同步啟動營運，計劃在今年底前進駐聖保羅市，進一步覆蓋南美核心消費區。美團股價逆市靠穩，續於50天線約103元附近徘徊。如看好美團可留意認購證「21274」，行使價135.88元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡美團可留意認沽證「20135」，行使價67.88元，實際槓桿6倍，明年3月到期。



比亞迪（1211）第3季純利跌逾32%至約78.2億元人民幣，營業收入下降3.1%至1949.85億元人民幣。比亞迪股價績後受壓，曾跌至97.5元創近月新低。如看好比亞迪可留意認購證「17318」，行使價110.1元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡比亞迪可留意認沽證「21596」，行使價74.83元，實際槓桿7倍，明年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅