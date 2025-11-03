伍一山 - 恒指月線烏雲蓋頂利淡 | 有錢圖

港股於10月最後一個交易日顯著下跌，恒指上周五最終以全日低位25906點收市，跌376點，全日成交額減至2576億元。



10月份恒指累跌948點，月線圖5連升後中止升勢，值得留意是，月線圖陰陽燭出現「烏雲蓋頂」利淡訊號，提防出現時間較長跌幅較大的中期調整。以周線圖分析，恒指上周以大陰燭下挫253點，10周線（26030）得而復失。周線技術指標偏弱，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI跌至54.64仍守中軸。保歷加通道開始收窄，中軸即20周線（25318）是短期重要支持。



恒指5月確認升越大型雙底頸線22700，並沿着平行上升通道推進，10月初升抵通道頂27381受阻，陰陽燭以「傾盆大雨」見頂，其後跌破上升通道底和10周線（26030），但於20周線暫獲支持，上周初段一度收復10周線和重返上升通道之內，可惜一周收市以大陰燭跌回其下，後抽反彈可能結束。日線圖10、20和50天線再度失守，100天線（25300）料會再受考驗。



中國中免升破下降通道



國企指數上周五跌178點，收報9168點，一周累跌195點，10月份累跌386點，周線圖陰陽燭「穿頭破腳」，月線圖「烏雲蓋頂」，提防進入中期調整，100天線（9067）支持料再受考驗。



中國中免（1880）上周五逆市升5.78%，收報66.8元，財政部發布通知，由本月1日起完善免稅店政策以支持提振消費，包括進一步擴大免稅品店經營品類等。走勢上，其股價4月上旬跌至43.16元，翌日以「身懷六甲」見底，8月升至68.45元，MACD出現頂背馳，其後調整形成下降通道，上周五以大陽燭升破通道頂，MACD雙牛，牛差擴大利好，現價買入，目標價82元，跌破62.8元止蝕。



伍一山