聞風至 - 醫藥龍頭石藥受惠AI可吼 | 鮮股落鑊

聞風至
2025-11-03 02:00 HKT
近年AI技術在醫藥行業的應用已成為變革引擎，從藥物研發到臨床診斷全面提速，並推動智能化、精準化醫療新格局，醫藥股龍頭石藥集團（1093）必定要留神，其可望成為行業中最早受惠AI技術改變行業生態的一員。

　　當前美國FDA正加速生物相似藥（biosimilars）審批流程，特別是生物相似藥是與原廠生物藥高度相似的替代品，由於療效與安全性無臨床差異，但價格通常低15%至85%，相關影響將會馬上為病人帶來益處。

　　據蘭德公司（RAND Corporation）的研究，生物相似藥的使用在2015年至2019年間為美國節省約120億美元的藥品支出。市場預測，未來幾年隨着更多生物相似藥上市，節省的金額將持續增加，例如美國國際保險協會預計，到2029年，生物相似藥的使用將為美國節省約1000億美元的藥品支出。

　　石藥集團正積極擁抱AI技術與創新藥研發，從傳統製藥企業轉型為全球創新藥企，在新藥管線、國際合作與AI平台建設方面展現強勁動能。今年5月份，集團與生物製藥巨頭阿斯利康簽下一張53.3億美元（折合約415.74億港元）的大單。公告指，雙方將利用AI（人工智能）開發針對多種慢性疾病的新型口服療法。

　　根據協議條款，阿斯利康將向石藥集團支付1.1億美元預付款。石藥集團後續還有資格獲得最高16.2億美元的研發里程碑付款以及最高36億美元的銷售里程碑付款。此外，針對合作產生的商業化產品，石藥集團還將獲得基於年淨銷售額的個位數比例提成。新聞稿提到，雙方將重點利用石藥集團獨有的「AI驅動雙引擎」藥物發現平台推進研發。

　　股價方面，石藥在9月份高位為11.63元，現價大幅回調34%，值博率已開始浮現，其動態市盈率回落到21倍水平，考慮到其與阿斯利康合作所帶來的巨大潛力，石藥或將成為港股中最具「AI+醫藥」想像空間的核心概念股之一。

聞風至

