張日強 - 減息牽引 群盤變陣加推兼提價 | 樓聲隨筆

上周美國聯儲局減息0.25%，本港銀行隨即跟隨步伐減息，雖然只減息0.125%，屬連續2個月減息的訊號，亦已清楚表明已進入減息周期，受惠減息效應，發展商隨即變陣出擊，事先張揚為旗下即將推出的貨尾盤加推兼提價，上周開售的灣仔新盤亦即時受到帶動，用家及投資者更大舉出擊，首批60伙迅即售罄。至於二手市場同樣受到帶動，睇樓及問盤量明顯大為升溫，預期新盤及二手市場都受到鼓舞，甚至掀起新一輪推盤熱浪。



新盤及二手睇樓量升溫

本地銀行連續2個月調低息率，雖說每次都未有跟足減息0.25%，惟每次都減0.125%，總算是進入減息周期步伐，已對市場加重了一定的信心，尤其連環減息的效應，發展商隨即變陣加推提價，當中包括黃竹坑、啟德、北角及何文田等新盤，並且調高售價，加幅由3%至5%不等，反映減息所帶來的衝擊，較以往政府推出的樓市措施更為有效，預期有關的加幅將可測試出市場承接力，可為下一輪新盤訂出指標，發展商推盤開價將有新路向。



二手樓市場同樣受惠減息的效應，剛過去的周六日，各區屋苑的睇樓量明顯升溫，雖然睇樓問盤量增加，惟整體叫價維持平穩，只有個別單位叫價稍有調高，幅度約1%至3%不等，由於樓市氣氛向好，不少筍盤已被市場消化，料可帶動上車、換樓客及投資收租客承接。



首9個月樓價倒升1.14%

事實上，自9月及10月連環減息效應下，樓價指數連升4個月，同時，今年首9個月樓價指數更一洗過去3年的的頹勢，樓價錄得倒升1.14%的好消息，令到整體市場氣氛隨即回升，市場持續錄得用家及投資客偷步購買新盤及二手樓個案，加上供樓平過租的情況趨增，帶動不少收租投資客連租約購買磚頭，反映「疊加」減息效應，料對本港經濟及樓市均可帶來明顯增長，加上減息周期正式展開，預期發展商將會把握近期的熱況，本月將掀起新一輪的推盤動力。



張日強