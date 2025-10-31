郭家耀 - 移卡目標價10元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

移卡（9923）主要從事為零售商戶及消費者提供支付服務及科技賦能商業服務，中期業績表現穩健，期內收入16.42億元人民幣，按年增長4%；淨利潤4307萬元人民幣，增長36.2%。毛利率和淨利潤率分別為23.3%和2.5%，均見顯著提升。集團海外業務交易量突破15億元人民幣，已超過2024年全年總額，成為公司新動能。移卡海外業務實現高速增長，毛利率超過50%。



集團成功獲得美國亞利桑那州的支付牌照，並獲日本經濟產業省批准開展收單業務，進一步深化全球商業生態系統。AI技術的應用顯著提升營運效率，商戶解決方案收入達1.87億元人民幣，毛利率達91.3%。AI驅動的精準營銷業務交易量突破17億元人民幣，增長逾23%。集團利用AI生成數碼人影片，降低素材成本80%，並在字節跳動內開創內容轉化公有數碼人的先河。集團通過深度融合AI技術，研發、行政和銷售開支下降，費用結構持續改善，盈利展望樂觀。目標價10元，入巿價8.5元，止蝕價7.5元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀