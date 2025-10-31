朱紅 - 美團升至50天線 留意「21274」購 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）旗下Keeta正式在阿聯酋首都阿布扎比營運，進一步在中東外賣市場實踐「四國聯動」業務發展模式，未來將繼續在海灣地區開拓更多市場。



美團股價造好，曾重上50天線，高見105.3元。如看好美團，可留意美團購「21274」，行使價135.88元，實際槓桿4倍，明年6月到期。如看淡美團，則可留意美團沽「15409」，行使價77.88元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



中國平安（2318）今年首3季純利1328.6億元人民幣，按年增長11.5%，期內壽險及健康險業務新業務價值按年增長逾46%，達357.2億元。平保股價逆市造好，曾升至58.6元，創近來新高。



如看好平保，可留意平保購「26810」，行使價68.13元，實際槓桿8倍，明年3月到期。如看淡平保，則可留意平保沽「19397」，行使價53.83元，實際槓桿8倍，明年12月到期。



平保逆市造好 敲「26810」



江西銅業（358）首3季淨利潤按年增長20.9%，至60.23億元人民幣，營業收入按年增加1%，至3940.47億元。江銅股價於10天線見支持，反彈高見35.68元。



如看好江銅，可留意江銅購「27366」，行使價52.88元，明年4月到期，實際槓桿5倍。如看淡江銅，則可留意江銅沽「27395」，行使價28.88元，實際槓桿3倍，明年4月到期。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅