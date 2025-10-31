聞風至 - 協鑫扭虧可重新看好 | 鮮股落鑊

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-31
習特會順利進行，惜無助港股於重陽假期後重開更上一層樓，恒指再度先升後回。大市高開199點，報26545點，其後最高見26588點，升242點；惟午後掉頭回落，一度倒跌208點，見26138點；最終收報26282點，跌63點。全日成交金額顯著增至3538億元，重上3000億元水平。

　　協鑫科技（3800）第3季成功扭虧為盈，正式終結連續5季虧損局面，標誌公司營運重回正軌。本欄早於8月推介該股時已指出其營運數據亮眼，加上政策面釋出利好訊號，估值有望獲市場重新評價，迎來新一輪升浪。

　　集團於10月16日公布第3季營運數據，首要亮點即為太陽能材料業務錄得未經審核利潤約9.6億元人民幣。即使扣除期內出售一間聯營公司所得的約6.4億元收益，該分部仍錄得3.2億元純利，顯示核心業務盈利能力明確回升，重拾成長動能。

　　從公告披露的顆粒矽數據來看，第3季平均外部售價達每公斤42.12元，而平均生產現金成本為24.16元，價差擴大至17.96元，較第2季的7.62元大幅提升1.36倍，反映產品利潤空間顯著改善，成本控制成效顯著。

儲能出海定單大增

　　宏觀層面亦為行業注入強心針。「十五五」規劃建議明確提出要大力發展新型儲能，加快建立適應新能源體系的市場與價格機制，不僅支持光伏裝機，更着眼於系統性解決新能源消納問題，直接利好儲能、電網設備等太陽能配套產業。

　　海外市場亦傳來捷報，中國儲能電芯與電池系統規模化效應持續發酵，單位成本下降引發新一輪需求爆發。據CESA儲能應用分會數據，2025年首9個月，中國儲能新增出海定單與合作總規模達214.7GWh，按年增幅高達131.75%，為相關企業拓展海外版圖提供強勁支撐。

　　協鑫科技在業務復甦、政策利好與市場需求多重推動下，基本面顯著改善，估值重估空間可期，值得持續關注。其股價昨日再度大成交異動，曾見1.41港元，升幅達6.82%，成交額升至16.62億港元，較上日多近1.9倍，顯示成交動力正在增強。

