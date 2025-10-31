張日強 - 新盤趁減息勢頭連環搶攻 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，受惠銀行上月減息所帶來的效應，樓價指數按月升幅達1.32%，連續4個月錄得上升。同時，今年首9個月樓價指數更一洗過去3年的頹勢，錄得倒升1.14%。加上昨日美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港銀行亦跟隨下調最優惠利率，雖然幅度只有0.125厘，惟亦對市場有利好作用。受連番好消息刺激，發展商隨即加快推盤步伐，部分樓盤更作出加價行動，預期下月將有多個新盤搶閘出擊，以便搶奪市場各路客源。



多項利好消息出台，對整體樓市有一定穩定作用，上月樓價指數按月升幅擴大至1.32%，創18個月新高；至於今年首9個月樓價指數則一洗過去3年頹勢，止跌回升約1.14%，預期樓價已經觸底反彈，加上近期發展商推盤折扣已逐步减少，以及推盤時採取市價推盤，加上經濟好轉及息口等因素，料下月差餉物業估價署公布的數字仍會錄得升幅。受到預期的好消息陸續出現，料發展商將會加快推盤步伐，以便趁利好消息帶動，力吸市場上各路客源。



事實上，自上月銀行減息以來，本月新盤及貨尾盤暫錄約1600伙成交，由於新銷情理想，料各大發展商都會把握今次減息的利好消息，進一步加快推盤部署，以目前各大新盤進度來看，下月將有約7至8個新盤應市，預期新盤銷情將會更趨穩定，價量有機會同步升溫。



張日強