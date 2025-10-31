大行晨報 - 減息預期降溫 美元暫見回勇｜大行晨報

聯儲局主席鮑威爾緩和市場對12月減息預期，強調在政策制定者對經濟前景和貨幣政策看法存在巨大分歧下，12月減息並非板上釘釘。堪薩斯城聯儲總裁施密德表示，鑑於通脹持續，他贊成不減息；美聯儲理事米蘭也持反對意見，再次呼籲將利率下調0.5厘。鮑威爾在新聞發布會上表示，美聯儲官員難以就貨幣政策的未來路徑達成共識，並指出12月進一步減息「並非定局」。



由於聯儲局減息已是在意料之中，而鮑威爾的講話使市場對12月再次減息的預期有所減弱，促使美元其後見顯著回升。於議息會議後，市場預期12月再次減息0.25厘機率為67.9%，較早前的85%為低。



英鎊兌美元周三跌至近3個月新低，兌歐羅跌至逾兩年最低，因市場對英倫銀行年底前減息預期不斷上升。上周的數據顯示，英國9月通脹率意外持穩。本月早前一份報告也顯示，英國工人薪資增速為2022年以來最弱，失業率也有所上升。英鎊兌美元觸及1.3137，為5月12日以來最低。市場仍然預計英國央行在下周會議上減息可能性只有40%左右，但認為在11月或12月減息可能性有70%。



技術圖表所見，近月英鎊兌美元多次受制於100天線下方，目前100天線位置在1.3470，在未能回返此區上方下，英鎊兌美元仍有機會再次受壓下試。需留意5月12日低位1.3137，及8月1日低位1.3138，而剛在本周三低位就是1.3137，故若後市明確下破此區，則有機會以雙頂型態延伸下行。其後支持指向250天線1.31以至1.30關口，下個關鍵料為1.2800。阻力位則參考1.3280及25天線1.3370，關鍵仍會留意100天線1.3470，下一級料為1.36。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇