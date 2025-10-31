大行晨報 - 日圓年底前料區間上落｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-31 02:00 HKT
　　美國聯儲局於本月議息會議後宣布減息0.25厘，符合市場預期，會後聲明顯示局方將開始停止量化緊縮。不過，主席鮑威爾在會後的鷹派發言，卻為市場憧憬聯儲局12月減息機會降溫。鮑威爾稱局方對12月減息仍未達成共識，聯儲局議息會議後，交易員隨即下調美聯儲12月減息預期。彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計，聯儲局12月議息會議減息0.25%厘概率，已由今次議息會議前的超過9成，降至約7成左右。美匯指數亦出現反彈，周三一度衝高至99.356，執筆之時仍然於99水平徘徊。

　　另外，日本央行周四議息後，宣布將利率維持在0.5厘不變，結果符合市場預期。早前公布的日本9月全國整體消費者物價指數（CPI）按年升2.9%，是5月以來首次回暖，升幅較8月有所擴大，連續3年於日本央行2%目標水平以上。剔除新鮮食品和能源的核心通脹，則按年升3%。日本央行於今次議息會議時表示，該國消費仍然強勁，唯受貿易因素及環球經濟放緩影響，日本經濟增長速度或將放緩。日本央行表示，將穩定實現2%通脹目標，並適當實施貨幣政策。

　　日本首相選舉於上星期塵埃落定，自民黨總裁高市早苗被選舉成為日本首相，市場揣測高市早苗會延續前首相安倍晉三的經濟政策路線，刺激財政以及推行寬鬆的貨幣政策。日圓全線走低。筆者早前在10月9日於本欄提醒投資者，美元兌日圓有機會見154水平，執筆之時，日圓跌至153.75，現在已逐漸逼近該目標。筆者預計，年底前美元兌日圓將於149至156區間水平上落。

光大證券國際產品開發及零售研究部

