鄧聲興 - 洛鉬目標價看21元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-10-28 02:00 HKT
　　洛陽鉬業（3993）2025年第3季度業績呈現量價齊升態勢，單季歸母淨利潤56.08億元人民幣，按年增96.4%，前3季度累計淨利潤142.8億元人民幣，增幅達72.61%。儘管營收因貿易業務調整有所下滑，但盈利能力顯著提升，加權平均淨資產收益率達18.65%，按年提升5.17個百分點。

　　核心產品中，銅業務表現突出，前3季度產量54.3萬噸，增長14.14%，銷量52萬噸，增長10.56%，毛利率提升至54.07%，成為利潤增長主要驅動力。鈷業務雖然銷量下降36.08%，但毛利率大幅提升26.97個百分點至63.46%，展現卓越的成本管控能力。公司戰略布局持續深化，KFM二期工程獲批建設，投資10.84億美元，預計2027年投產後將新增10萬噸年銅產能；TFM礦山更成為非洲首個獲得銅標誌認證的項目。同時公司推出H股限制性股票激勵計劃，擬授予不超過3.93億股，進一步完善治理結構。在當前大宗商品市場環境下，洛陽鉬業憑藉其優質資源儲備與運營效率，持續鞏固行業領先地位。目標價21元，止蝕價13.6元。

　　筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

