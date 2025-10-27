劉偉利 - 對沖比特幣 | 巨B講投資

金融市場宛如現代煉金術的熔爐，這裏既孕育着一夜致富的傳奇，也潛伏着財富蒸發的陷阱。經歷多年市場洗禮，逐漸明白真正的成功不在於帳面數字，而在於深夜能否安枕——那些曇花一現的獨角獸企業，或許三年走完傳統企業三十年的路，卻也可能在黎明前悄然崩解。選擇速成或堅守，本質都是人生價值的取捨，毋須相互論斷。



當比特幣以數碼黃金的姿態躍入主流視野，其波動的本質卻令傳統投資者既愛且懼。有趣的是，對沖這種加密資產風險的工具，正來自可能終結其技術根基的領域——量子計算。這彷彿命運的幽默安排：創造區塊鏈安全的數學難題，終將由進化的算力來破解。某些前沿基金開始布局量子初創企業，看似矛盾的雙向押注，實則是對技術迭代的深刻理解。



量子計算的潛力遠不止於密碼學革命。製藥巨頭正利用量子模擬加速份子設計，將新藥研發周期從十年壓縮至數月；物流企業藉其改進全球供應鏈，讓貨櫃航線如神經元般精準連結；金融機構則運用量子算法，在微秒間完成過去需要數日的風險建模。這種跨越維度的運算能力，正在重構人類解決複雜問題的邊界。



然而技術的弔詭在於：毀滅與創造往往同源。當量子電腦某日真正突破千位元大關，現行加密體系確將面臨挑戰，但區塊鏈技術本身亦會進化。後量子密碼學的研發早已啟動，就像防毒軟件與電腦病毒永無止境的共舞。智慧投資者明白，與其預測哪種技術勝出，不如關注整個生態系的演進軌跡。



真正的風險管理，從來不是尋找完美的對沖工具，而是建構足以適應各種未來的韌性。就像諾亞建造方舟時並不知洪水何時來臨，卻準備了承載所有物種的空間。在量子計算與區塊鏈的賽跑中，最穩健的策略或許是同時擁抱變革的兩面——既參與顛覆，也投資防禦。



在這個充滿不確定的時代，或許我們都該學會與未知共處。金融市場的本質從未改變：它既是夢工廠也是修羅場，既能獎賞遠見也會懲罰狂妄。當量子計算還在實驗室孕育，當比特幣仍在波動中尋找定位，保持心靈的平靜與投資的紀律，或許才是穿越迷霧時最可靠的羅盤。



畢竟，所有技術革新最終都會回歸本質——服務於人類對更美好生活的追求。與其執著預測未來，不如培養迎接任何未來的能力。這正是金融市場教給我們最珍貴的一課：在變與不變之間，找到屬於自己的平衡點。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利