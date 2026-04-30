葉念琛 - 重聚 | 影迷情琛

有些電影拍續集，是因為叫好叫座，欲罷不能，當然打鐵趁熱賺多四両！



另外有些續集電影，推出時間可能比首集相距十年八載或更長時間，這些續集電影的特點是情懷為重，跟觀眾敘舊為先！



像《穿Prada的惡魔2》！



《穿》片在20年前上映時，無疑叫好叫座，特別是梅麗史翠普飾演的時裝雜誌魔鬼主編，不論造型和演繹也有其獨一無二的代表性，更帶起後來不少電影電視作品的爭相模仿。另外當年還算是新人的安妮夏菲維表現也亮麗可人，是她燦爛星途上其中一部刻骨銘心的代表作。



不過，首集的結局發展其實已經非常圓滿，再開續集的創作空間理論上非常有限，編導一個搞不好，也容易令電影落得狗尾續貂的遺憾！



當然，今次《穿2》最難能可貴的地方，是能夠召集台前幕後原班人馬上陣！梅姨和夏菲維固然是鐵膽，首集的黃金配角史丹利杜斯和艾美莉賓特也歸隊了！說起賓特，20年前在電影中雖然戲份不多，但依然非常搶鏡，小妮子的氣質和演技早已認定終非池中物！這20年來，賓特努力向上，從《異空戰士》、《無聲絕境》到《奧本海默》等作品，一步一步攀上了荷里活一線女星的席位！賓特多年在電影圈的奮鬥歷程，已經是一部勵志電影的精彩劇本！



一部成功電影，闊別20年後，台前幕後仍然能齊齊整整，別來無恙，絕對不是一件容易的事！都說戲如人生，人生如戲！所以，觀眾進場看電影，劇情說甚麼是否重要？重要是銀幕上那幾個經典角色回到眼前，到頭來其實更像跟自己的人生和回憶重聚！



（《影迷情琛》將跟讀者暫別，謝謝大家多年來的支持！後會有期。）



著名電影編劇及導演

葉念琛