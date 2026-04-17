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頭條戲場 - 《穿PRADA的惡魔2》情懷以外的事 | 頭條戲場

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36分鐘前
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娛樂 專欄
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《穿PRADA的惡魔》第1集於2006年6月尾在美國公映，當年仲未興全球同步，香港要等到同年9月先有得睇。那時針對女性觀眾行銷的作品大行其道，這股潮流從1990年代末興起以《色慾都市》電視劇帶動——女主角通常是女強人，生活圍繞購物、派對與職場角力。在第2集上映前，說一些情懷以外的故事。 

（上映日期：4月29日）文︰華朗

黑色幽默，以職場為背景的電影《穿PRADA的惡魔》當年在美國上映時，同期的競爭對手有《超人—強戰回歸》等荷里活大製作，惟前者憑着口碑，後勁凌厲，全球票房收約3.27億美元，而它的製作成本僅有3500萬美元，回報率極為可觀，是當年極為賺錢的中型製作。

各有前因

　　3位女主角梅麗史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）合體之前，各有前因。90年代，Meryl的演技受到外界批評，指她總是演一些沒有人情味，多帶有口音的人物（炫耀演技）。她當然有擴闊選角範圍︰接拍了奇幻片《飛越長生》，唯一動作片《The River Wild》等，而其實Meryl的喜劇才華早在《She-Devil》展現。

　　《穿PRADA的惡魔》中的Meryl是牡丹雖好，兩位綠葉——她的助理Anne、Emily也是功不可沒。2006年，Anne與迪士尼的合約到期，一改戲路，甚至不惜裸露，後來在《斷背山》的演出，終擺脫《走佬俏公主》偶像形象，再次成為荷里活的寵兒。至於英國演員Emily憑該片打開荷里活知名度，成為職業生涯的重要時刻。該片描述一名新聞系女生誤打誤撞進入時尚圈，成為助理，在尖酸刻薄的上司手下蛻變的故事；而在香港上映時，筆者記得電影市場仍處於SARS後的復甦期，本地製作有限，同期的《寶貝計劃》由陳木勝執導，成龍、古天樂、許冠文主演，票房收兩千多萬，與《穿Prada》分庭抗禮。

　　第2集當然不止賣情懷，把傳統紙媒式微拉進數位時代，包裝成一場現代的職場鬥爭，核心仍然是Meryl、Anne、Emily之間的角力與價值觀碰撞。續集把Emily設定成強勢的高層，與Meryl正面對決。

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Anne改戲路靠《斷背山》正名。
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Meryl的喜劇才華早在《She-Devil》展現。
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Emily戲路廣，一定不能錯過《毒裁者》。
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Anne回到《Runway》，同Meryl合力令醜聞降溫。
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Emily由當年的助理，搖身一變成高層。
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本片改編自Lauren Weisberger小說，當年「Miranda」（中）一角是影射《Vogue》總編Anna Wintour。
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