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頭條戲場 - 《彩虹少年》荒謬現實連未來人都頂唔順 | 頭條戲場

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娛樂 專欄
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法國導演Ugo Bienvenu童年受《龍珠Z》啟發而學繪畫，深受《幽靈公主》影響的他，立志投身動畫製作。首齣動畫長片《彩虹少年》的鮮明全手繪畫風，就像《E.T.外星人》遇上宮崎駿——既結合前者的科幻、友情故事，同時承載後者以孩童視角，觸及社會議題的敘事神髓。（上映中）  撰文︰華朗

Ugo Bienvenu曾就讀世界頂尖的歌布朗動畫學院、加州藝術學院，專攻動畫技巧。第一套動畫長片《彩虹少年》廣受好評，獲獎無數。他說︰「《小飛俠》、《木偶奇遇記》、《龍貓》、《崖上的波兒》、《魔女宅急便》等激勵着我，從事動畫創作就像冒險。起初我構想一個性本善、愛依然存在的未來，卻在反覆研究後放棄。我意識到需要一種全新，不那麼憤世嫉俗，不沉溺理論的方式，去關注生命的脆弱，尋找出路。」某一天「彩虹少年」的形象突然出現，成為其創作的核心。

拒絕使用AI技術

　　動畫中，生活在未來2932年的10歲男孩Arco，一心想見見恐龍，俯瞰人類歷史，遂偷走「彩虹斗篷」穿越時空（每當穿越時，天空就會出現彩虹），卻失控掉進2075年。2075年，即人類「不久的將來」，是一個放大了我們此刻種種問題︰包括極速通訊、生態危機、機械人取代人類、社會大規模監控的時代。在那裏，機械人Mikki（由Natalie Portman、「變形俠醫」Mark Ruffalo共同聲演）養育女孩Iris，後者透過影像與「父母」相見，生活在科技難以修復自然的世界。正因Arco純真的視角，照見現實世界的荒謬、冰冷，讓觀眾看見：當想像力讓位給神聖不可侵犯的邏輯，壓縮想像、驅逐詩意，才是故事真正的反派。

　　《彩虹少年》從製作到後期、配樂，均由巴黎團隊完成。導演拒絕外判工序或使用AI技術，他的繪圖團隊由40人增至130人，全片逐格手繪，以人手為核心，科技為輔助，部分動態畫面先以3D模擬，再用2D重描。

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Arco貪玩穿越時空，看見被科技壓縮的人類的未來。
Arco貪玩穿越時空，看見被科技壓縮的人類的未來。
Iris決心助Arco返回自己的世界。
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保母機械人Mikki在冒險中，慢慢「生成」溫暖的人類情感。
保母機械人Mikki在冒險中，慢慢「生成」溫暖的人類情感。
機械人保母由Natalie Portman及「變形俠醫」Mark Ruffalo共同聲演。
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Iris透過影像與「父母」見面。
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