李珊珊 - 回覆社交 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
3小時前
娛樂 專欄
　　不論日常、生日及過時過節，我們習慣使用WhatsApp或微信等應用程式，跟好友以文字、語音來送上祝福。估計現今跟好友溝通，人人擁有大量珍藏，例如俗稱「長輩圖」、別開生面的Emoji。感覺猶如將獨門兵器收集起來，當對談興高采烈，時機成熟時，扔出有趣圖案，可殺好友們措手不及，增添不少歡樂氣氛。

　　我也對Emoji及卡通製圖情有獨鍾，特別是後者，甚麼類型都存起來，反之對「長輩圖」一點興趣也沒有。每次收下便即時刪除，還要重複動作，在手機相簿上。不止浪費手機容量，過程感到煩厭，而且祝福帶點粗疏濫發。

　　踏入農曆新年假期，也是互傳訊息的高峰日子。「長輩圖」便大量湧入，尤其是對方按「群發」功能。同一時間令通訊錄人士，收到相同的照片。雖則出發點是送上祝福，可是欠缺誠意、草率。寧可花上時間，一字一句出於我手，才有力量及溫度的。

　　因此寫稿前做實驗，看看「回覆社交」需時多久？每一位送上新年賀辭，本人是逐一親手回覆。以四字新春祝福為標準，前後大約共兩小時，才完成整個行徑。如此執着每個步驟，無非做人做事，可以選擇不做，若做要全心全意。

　　簡單來說，發出祝福的圖案編輯，不需要花巧、精彩絕倫！只要是親手按出，如四字「恭喜發財」，就是出自內心的期許，足矣！為發而發的訊息，收到時是感受到，就像接到電郵中的垃圾郵件，無謂加添別人負擔。這是基本禮儀，請可免則免。

李珊珊

李珊珊 - 情人節 | 珊珊來辭
　　明天便是情人節，想想哪一次過節，最深刻呢？如何用力回想，腦袋一片空白。只哼出：「流水很清楚惜花這個責任，真的身份不過送運，這趟旅行若算開心，亦是無負這一生。」 　　想不起來不等於沒有開心過，特別是我很喜歡花，過去曾把花收下，製成乾花來擺設。不過有高人指點，不宜存放枯萎植物，只好將它扔掉。對我來說，收花仍然帶來驚喜，特別是自帶的香氣。 　　至於有沒有吃過一頓難忘的大餐？在此跟所有前度
2026-02-13 02:00 HKT
珊珊來辭