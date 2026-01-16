Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 獨特的存在 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
5小時前
　　跟金成有微妙的投緣，若非他提醒結緣於微博，還以為始於接受，他的頻道《叔叔的愛》番外篇訪問。還記得當日帶着脆弱的身軀，反倒持着興奮的心情，到達拍攝現場首次見面。

　　往後有不定期聯繫，每次交談分享新動向，例如復活「牛仔」IP、慈善跑、首映……等等。由於對方一直散發文人氣息，身上沒有商業的無情，更別說銅錢的味道，所以他籌備大型活動，我很是驚訝！

　　第一，如此規模需要無比動力，那他的動力來自何方？第二，擔得起這個位置，身體每吋散發江湖習氣，兼交際手腕、吃得開的風範。然而金成繼續是金成，即使不能形容為不吃人間煙火，可是擁有一道氣場覆蓋全身，沒有被世俗打亂。

　　或許有人會說，認識日子短暫，會否太早下結論？在我而言，感受一位朋友跟時間沒關係。久不久聽到對方分享工作，不止替他感到高興，同步是接收對方訊息，感覺來得直接，有些感悟是不容置疑。而且認識他帶來得着，就是打破不少所謂的「精算」、「定律」；世事真的無絕對！

　　訪問上，不需要Do姐的凌厲，農夫的轉數，阿Bob的能言；令受訪者及觀眾各取所需。紙媒上，不需要先聲奪人的標題，亦不用吃人血饅頭，更不會賣弄博眼球；寒冬中屹立的生還者。鐘錶上，將自己的喜好化作文字，成為工作賺取金錢。金成就是一個例子，獨特並不被邊緣，且能佔上一席位；特別在香港這個商業社會。

　　在此，感謝金成接受訪問，這是榮幸又是檢討，令我打破常規看世界。而最重要的一點，有幸近距離接觸，自省要持續學習，務求將勤補拙。看道理簡單不過，其實深藏大意義。

李珊珊

