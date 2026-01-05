頭條戲場 - 《讓悲傷長出翅膀》從失序中翱翔 | 頭條戲場

這是班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的個人騷，他在《讓悲傷長出翅膀》中演丈夫一名，經歷喪妻之痛後深陷哀傷，生活逐漸失序；其悲傷不僅是失去伴侶，很大程度來自過分依賴──當你成個世界都圍住對方轉，支點一旦瓦解，人生便無以為繼。依賴源於愛，也能囚禁愛。



（上映日期︰1月15日） 撰文︰華朗



本片片長98分鐘，純睇Benedict的個人表現，他面對喪妻哀痛，不止外在撕裂，也是沉到骨子裏的空洞。家中熟悉的餐具、半開窗戶、閣樓房間睡床的氣味，這些生活小物是陷阱，勾起美好回憶。



學習依靠自己



電影中，烏鴉不斷出現，低手地畫公仔畫出腸。烏鴉代表噩運、死亡，悲傷本身，代表主角的這種依賴不止是情感上，他的飲食、作息，甚至對世界的理解方式，皆以太太為中心。依賴表面上是一種親密，其實是自我逃避。當一個人把幸福、存在意義全都寄託於別人時，失去對方等同失去自我，Benedict演繹這種慢性自殘，循序漸進，角色精神崩塌，失去了與世界對話的能力。烏鴉的出現，不停提醒人們︰你甚麼都交給她了，那現在你還剩下甚麼？讓觀眾看到主人翁如何被依賴反噬。



本片並未將這段喪妻哀痛浪漫化，烏鴉一邊嘲諷Benedict沉溺於「Sad Dad」身份，一邊刺激他承認現實，就像一個粗暴的心理治療師：時間就是藥，人們必須學習獨立生活。角色沒有徹底走出悲傷，而是花了18個月時間與失去共存。他開始重整生活，拾回畫筆，重新建立與自己的關係，讓悲傷長出翅膀，續往前飛，引證生命力。



本片是Benedict個人騷。

烏鴉當頭棒喝，要主人翁學習依賴自己。

主角埋首繪畫，故事黑暗。

畫公仔畫出腸，烏鴉不斷出現。

Benedict痛演「自我消亡」。