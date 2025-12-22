頭條戲場 - 《美傭誘罪》結局反轉再反轉 | 頭條戲場

兩代女神對決！本片前段故事睇性感家傭Sydney Sweeney被精神失常闊太雅曼達施菲（Amanda Seyfried）糟質，當「真相」揭露後才是戲肉，權力關係才大倒轉，一眾角色不再是受害者或加害單一身份，結局「反轉再反轉」，屬爽片一齣！（上映中） 撰文︰華朗



《美傭誘罪》改編自美國懸疑小說《家弒服務》，宣傳話布局媲美《失蹤罪》，不過導演Paul Feig始終不是大師David Fincher，跳不出其同類前作《小心幫忙》，兩女互鬥加反轉結局，睇得爽嘅，掩蓋甩甩漏漏的毛病。



血腥復仇



本片節奏明快，人物手段兇狠。電影開頭以Sydney Sweeney視點，Amanda Seyfried情緒極不穩定，豪宅又有不少詭異規矩，同時男主人Brandon Sklenar好體貼，似乎是唯一正常人。去到中段，伏線慢慢揭盅，各方各有不可告人秘密，女傭、男女主人並非受害者或加害單或操控者的單一身份。電影改編保留了被虐家務助理反咬一口這方向，再加強血腥動作、黑色幽默呈現。



人物之間互相利用、設局反制與欺騙；虐待、婚外情、階級壓逼同過去罪行一層層翻出來，一路睇一路推翻觀眾對角色的既定印象，既可以是被別人擺布的工具，又隨時可以掌控局面，問題是，越去到尾段越依賴巧合與誇張橋段，而家暴、精神健康等只是作為懸疑與反轉的包裝，並未深入剖析，睇完係爽，未能留下後勁。Amanda Seyfried由溫柔太太，玩到歇斯底里般的蛇蠍，情緒起伏之大，好好睇，確是把楚楚可憐的Sydney Sweeney比下去，兩人之後的化學作用，比《小心幫忙》Blake Lively、Anna Kendrick少，始料不及。



最終還是要靠巧合、失真自圓其說，比《失蹤罪》低手。

這個女傭真性感！

一眾角色並非受害者或加害者或操控者的單一身份。

原來各自有不可告人秘密。

