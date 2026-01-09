Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

為何迷上小娃娃？ | 沈君豪醫生

心病還須心藥醫
精神科專科醫生
4小時前
曾經是「兒童專屬」的洋娃娃，現在竟成為不少成年人的心頭好，無論在辦公室或家中，這些可愛的小娃娃隨處可見。為何身為成人卻依然對這些娃娃情有獨鍾？或許，這與我們的心理和心靈需要息息相關。

原來可愛的物品不單止吸引眼球，更可帶來療癒效果。圓圓臉、大眼睛、傻氣的娃娃確實可愛。人天生就對可愛的事物有著強烈的引力，它能刺激大腦的獎勵機制，從而釋放多巴胺，帶來快樂及放鬆的感覺。現代人生活壓力重重，難怪這些短暫的愉悅能成為我們的小綠洲。

從心理學的角度，這亦是一種投射。我們不自覺間把情緒寄託在這些公仔身上。它們頑皮的樣子或許反影了我們內裡的反叛，而柔軟的外表則滿足了我們對溫柔和善良的渴望。我治療過的一位單身女性，她迷上收集一種卡通公仔，後來發現，這源於小時候父母陪伴她的時間很飄忽，這些公仔成了她最放心親近又不會失去的夥伴。換句話說，我們所迷戀的，不僅是一隻公仔，而是它所承載的某部分自我或需要。

除此之外，這股熱潮亦可能反映了幾個心理需求。第一是安全感：一個柔軟可愛的娃娃能在變幻莫測的生活中提供一點實在的安慰。其次是童真：成年人在面對壓力時，容易被與童年相關的物品吸引，因為它們讓人感受「時光倒流」，重拾小時候單純美好的感覺。此外，收藏所帶來的掌控感對經常於現實感到無力的人尤為重要。最後就是歸屬感：參加展覽、交換收藏、一起討論，不知不覺間凝聚了一個小社群。這種歸屬感正正能夠填補都市人的孤獨感。

喜歡小娃娃本身並無不妥，但我們也必須記得，真正的情感連結來自現實生活。花時間與家人和朋友互動，才是滋潤心靈的真力量。運動、建立興趣、靜觀和社交活動也能與這份「娃娃療癒」互相配合，幫助我們更全面地照顧心靈。

一隻小娃娃的流行提醒我們，在生活的忙碌之餘，應留出一片空間慰藉我們內心的需求。精神健康在這個年代不可或缺，它實在能幫助你走更遠的路程。

精神科專科醫生 — 沈君豪

香港中文大學醫學院榮譽臨床副教授

香港大學李嘉誠醫學院榮譽臨床副教授

心病還須心藥醫 : IG | Facebook | YouTube

