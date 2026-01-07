教育 | 消失了的新聞？

踏入2026年後和舊上司聚餐，我仍在做媒體工作，她則已投身教育界，但亦沒離開新聞——在大學新聞系執教部分課程。是些什麼課程呢？這並不是一頓飯的談話重點，重點是：逐漸地，課程名稱上竟都沒有了Journalism這個字。

無需是新聞女王，Journalism這個字和歷年來的新聞從業員是密不可分的，直譯就是「新聞學」、「新聞工作」等，怎麼譯都好，實際就是如何客觀及公正地報道事實。就算沒做過這行，只要關心新聞，甚至只是看過《新聞女王》，都會明白什麼是Journalism。

學系名字、課程名字，以至內容等等，本身一定會隨時代而改變，沒什麼大不了。但作為一個多年新聞工作者——Journalist，看見相關課程的名稱「去Journalism化」，不論內容有何變化，都不免唏噓。

說到底，時代變了，人心也會有別。學府若堅持以Journalism作為課程名稱，最終不再有人報讀，也沒有什麼味道，早思變更是正確的。畢竟消失的只是名稱，至於「新聞」的精神，我堅信，不論時代和人心怎樣變，AI如何介入，都是不會消失的。