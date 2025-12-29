流水響📸又到了打卡的時候❣️

交通建議：粉嶺港鐵站 🚌 小巴52b (車程約十多分鐘)

在「八仙嶺郊野公園迴旋處」下車後，往右走十多分鐘，就看到「流水響水塘」，沿岸走會發現到處都是拍照好地方。

而且路況良好、易行，亦備有洗手間、涼亭、野餐區、燒烤區、觀景台等設施。

我們閒遊了兩小時，最後沿路折返！