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海洋公園 - 泉一國際與海洋公園共創本地永續漁業 | 逆瀕行動 - Mission R

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海洋公園
10小時前
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教育 專欄
內容

海鮮是香港飲食的重要一環，更塑造了本地歷史文化。然而在龐大需求下，多種海洋生物被過度捕撈。即使世界各地發展海產養殖，不少漁場仍依賴從野外捕撈的魚苗，導致野外魚群難以恢復，亦難預計魚苗的質量。

為扭轉局面，海洋公園去年參與漁護署的增殖放流活動，將屬於香港原生物種的幼魚投放於海岸公園，並與本地企業The Oasis ONE International Limited（泉一國際有限公司）展開合作，推動可持續的漁業發展。

泉一國際結合基因篩選、生物安全等技術，免除藥物及有害化學品，結合各項生物數據分析以持續提升系統運作。魚苗在受控環境下健康成長，部分成熟後又會繁殖下一代，令產業鏈循環不息，減少對野外魚群的影響。這種創新養殖方式已成功應用於花尾龍躉及藍鑽斑（又稱藍瓜子斑）等市面常見的魚類。

上月舉行的第51屆日內瓦國際發明展是年度盛事，有過千項發明參賽。這個海魚養殖產業鏈方案勇奪全場總冠軍及另外兩項大奬，獲國際評審團高度肯定，認定能推動可持續發展，保障糧食安全。

泉一國際於海洋公園建立其得獎系統，而使用的海水與園內展館一樣，由公園的設備過濾殺菌，經專業實驗室每日檢測。當魚苗長成健壯的幼魚，可售予本地漁民養殖至食用大小。部分適合香港海洋生態的幼魚將會被放歸大海，協助恢復野生魚群，讓香港年年有「魚」。

展望未來，海洋公園希望透過此合作計劃保育海洋資源，支持本地海產養殖業的可持續發展，倡導具可追溯性的負責任食品供應，亦會繼續推廣本地食材及低碳飲食習慣。
 

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