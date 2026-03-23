教達人 - VTC啟用全新先進教學設施 培育專才支持體育旅遊發展 | 教學「無間」

國際盛事接連落戶香港，從啟德體育園啟用，到成功承辦「第十五屆全國運動會」多項賽事，香港舉辦世界級活動的實力與潛力有目共睹。政府持續推動體育及旅遊融合發展，加強協同效應，為經濟注入動力。



要推動產業發展，關鍵在於培育具備專業知識與技能的人才。職業訓練局（VTC）酒店及旅遊學科最新啟用的「客薈香港中心」，引入一系列智能化及沉浸式教學設施，協助學生掌握行業最新技能，為酒店、旅遊、康體文娛及運動等領域培育新血。



中心設於香港專業教育學院柴灣院校，佔地400平方米，是培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動專才的綜合教學中心。重點設施包括符合國際標準14米劍擊步道，用於教授劍擊技術、裁判規則及比賽流程，以培訓劍擊教練、裁判等專業人才；沉浸式虛擬實境洞穴系統（Cave）的模擬旅遊場景，以及品酒、咖啡師培訓所需的專業設備，全面涵蓋旅遊、餐飲及款待業的培訓。



除了先進的教學設施外，VTC亦不時安排業界菁英與學生交流。例如在日前的中心開幕禮上，便邀請了旅遊界立法會議員、巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓與學生分享體育及旅遊業界的發展及趨勢，勉勵正就讀酒店、旅遊、運動的高級文憑學生掌握跨領域技能，把握機遇。



隨着更多盛事落戶香港，從賽事籌辦、場地營運及管理，到營造獨特觀眾體驗，業界對人才需求日益殷切。VTC透過緊貼業界的教學設施，培訓具專業技能與新視野的專才，成為推動香港體育盛事及旅遊品牌發展的重要力量。



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